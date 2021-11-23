Деталями операції поділився очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов. За його словами, арешту нападника передувала копітка робота поліцейських, яка тривала 40 днів.

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Моторошні знахідки і темне минуле

Нєбитов розповів, що підозрюваний виявився колишнім військовим із кримінальним минулим. Під час обшуку в нього вдома правоохоронці виявили 18 комплектів спецодягу, набої, порох, а також рецепти "коктейлю Молотова".

Справжні наміри нападника і деталі його кримінального минулого, дійсно, вражають,

– зауважив очільник поліції області.



Поліція затримала зловмисника через 40 днів після нападу / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова



В помешканні зловмисника знайшли набої, порох і 18 комплектів спецодягу / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова

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Деталі зухвалого нападу

Інцидент у Софіївській Борщагівці трапився 12 жовтня. Нападник поранив 27-річного водія авто.

У цей момент в машині також була дружина потерпілого та маленька донька.

Перед нападом зловмисник довго вичікував свою "жертву" під під'їздом.

Згодом стало відомо, що родина пораненого чоловіка тривалий час отримувала погрози через нібито непогашений кредит у 100 тисяч доларів.

Текст публікації Андрія Нєбитова:

Вистрілив у родину і майстерно зник. 12 жовтня незнайомець у камуфляжі влаштував гучну вендету у Софіївській Борщагівці.

40 діб ретельної копіткої роботи поліцейських, і стрілець арештований. Колишній військовий з кримінальним минулим тримав вдома 18 комплектів спецодягу, набої, порох і рецепти "коктейлю Молотова".

Справжні наміри нападника і деталі його кримінального минулого, дійсно, вражають.