Изнасилование 4-летней девочки в Броварах: ребенка доставили в больницу

В Броварах мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку. Ребенка пришлось госпитализировать в больницу, чтобы точно установить его состояние.

О том, что ребенок находится в больнице, во время оперативного совещания сообщила начальник службы по делам детей Лариса Теплюк.

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Изнасилованную 4-летнюю девочку госпитализировали в больницу

Лариса Теплюк рассказала, что специалисты службы по делам детей оценили уровень безопасности ребенка и поместили его в больницу вместе с матерью.

Специалисты службы по факту происшедшего в пятницу составили акт уровня оценки безопасности и ребенка вместе с матерью поместили в больницу для проведения полного комплексного медицинского обследования девочки,

– сказала она.

Что предшествовало