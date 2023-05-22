Зґвалтування 4-річної дівчинки у Броварах: дитину доправили до лікарні

У Броварах чоловік зґвалтував 4-річну дівчинку. Дитину довелось ушпиталити до лікарні, щоб точно встановити її стан.

Про те, що дитина перебуває у лікарні, під час оперативної наради повідомила начальниця служби в справах дітей Лариса Теплюк.

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Зґвалтовану 4-річну дівчинку госпіталізували до лікарні

Лариса Теплюк розповіла, що фахівці служби в справах дітей оцінили рівень безпеки дитини та помістили її до лікарні разом із матір'ю.

Фахівці служби за фактом події, що трапилась у п’ятницю, склали акт рівня оцінки безпеки та дитину разом із матір'ю помістили в лікарню для проведення повного комплексного медичного обстеження дівчинки,

– сказала вона.

Що передувало

19 травня до поліції надійшло повідомлення про зґвалтування 4-річної дівчинки.

Мама дівчинки збиралася до лікаря, а доньку на якийсь час залишила у подруги. Ближче до 19:00 у квартиру, де перебувала дитина, зайшов "погостювати" ґвалтівник.

Жінки у той момент готували на кухні, коли почули, як кричить дитина. Вони кинулися у кімнату та побачили, як з квартири поспіхом втікає їхній гість і напівоголену дівчинку. Згодом лікарі оглянули малечу та підтвердили ознаки статевого акту на тілі дитини.

Педофілом виявився 48-річний уродженець Бердянська, раніше судимий за розбій та грабіж. Правоохоронці оперативно затримали ґвалтівника.

Чоловік був технічним працівником в одному з броварських ліцеїв. Зловживав алкоголем, і поліцейські не виключають, що на момент скоєння злочину був нетверезим.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії. Відомо, що чоловіку інкримінують частину 4, статті 152 (вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, незалежно від згоди потерпілої особи, яка не досягла до 14 років (зґвалтування)) КК України. Санкція статті несе за собою покарання у вигляді ув'язнення строком до 15 років.

Правоохоронці закликають не залишати малолітніх дітей без нагляду, тим паче з малознайомими вам людьми. Адже лише дорослий може забезпечити безпеку та добробут своїх доньок та синів.