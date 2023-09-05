Заставил ребенка употребить наркотики и изнасиловал: в Киеве будут судить 41-летнего мужчину

Киевлянин пригласил на свидание 12-летнюю девочку, заставил пройти в гараж и употреблять амфетамин, а затем изнасиловал ребенка. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.

Заявление об изнасиловании малолетней поступило в Днепровское управление полиции в апреле. По словам матери, противоправные действия совершил неизвестный мужчина, к которому накануне несовершеннолетняя дочь ездила на встречу.

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Заставил употреблять амфетамин, изнасиловал и закрыл в гараже

Начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции отметил, что правоохранители провели ряд неотложных оперативных и следственных действий и установили, что к совершению преступления причастен местный житель, познакомившийся с несовершеннолетней в соцсети.

Валерий Джус рассказал, что мужчина долгое время вел переписку с девочкой, а затем пригласил ее на свидание. После прогулки малолетняя хотела уехать домой, но новый знакомый оказывал на нее психологическое давление и настоял следовать за ним. Таким образом, ребенок оказался в гараже злоумышленника на территории Днепровского района.

41-летний киевлянин приказал девочке выключить телефон и заставил употребить амфетамин, после чего она стала плохо себя чувствовать. Злоумышленник решил воспользоваться его беспомощным состоянием и изнасиловал ребенка, затем закрыл в гараже и пошел по своим делам. Поскольку дочь не выходила на связь, мать обратилась в полицию с уведомлением об исчезновении. Через несколько часов мы разыскали девочку и задержали подозреваемого,

– сказал Джус.

Подозреваемый задержан / Фото полиции

Киевлянину сообщили о подозрении сразу по 4 статьям

Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении по 4 статьям Уголовного кодекса Украины. В частности:

часть 4 статьи 152 – изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия;

часть 2 статьи 146 – незаконное лишение свободы малолетнего лица;

часть 1 статьи 309 – незаконное приобретение и хранение психотропного вещества без цели сбыта;

часть 3 статьи 314 – незаконное введение в организм малолетнего лица психотропных веществ.

Валерий Джус также отметил, что полицейские уже завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу. На время следствия подозреваемый находился под стражей.

Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.

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В Киеве мужчина пытался изнасиловать мальчика в общественном туалете

Недавно столичные следователи сообщили о подозрении мужчине за совершение действий сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика.

В полиции рассказали, что злоумышленник закрыл ребенка в кабинке общественного туалета и пытался изнасиловать. Однако люди услышали крики мальчика.

Подозреваемый был задержан. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.