Змусив дитину вжити наркотики і зґвалтував: у Києві судитимуть 41-річного чоловіка

Киянин запросив на побачення 12-річну дівчинку, змусив пройти в гараж і вживати амфетамін, а далі зґвалтував дитину. Тепер йому загрожує 15 років в'язниці.

Заява про зґвалтування малолітньої надійшла до Дніпровського управління поліції у квітні. Зі слів матері, протиправні дії скоїв невідомий чоловік, до якого напередодні неповнолітня дочка їздила на зустріч.

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Змусив вживати амфетамін, зґвалтував і закрив у гаражі

Начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції зазначив, що правоохоронці провели низку невідкладних оперативних та слідчих дій і встановили, що до вчинення злочину причетний місцевий мешканець, що познайомився з неповнолітньою у соцмережі.

Валерій Джус розповів, що чоловік тривалий час вів листування з дівчинкою, а згодом запросив її на побачення. Після прогулянки малолітня хотіла поїхати додому, але новий знайомий чинив на неї психологічний тиск та наполіг піти слідом за ним. Таким чином дитина опинилась у гаражі зловмисника на території Дніпровського району.

41-річний киянин наказав дівчинці вимкнути телефон та змусив вжити амфетамін, після чого вона стала погано себе почувати. Зловмисник вирішив скористатись її безпорадним станом та зґвалтував дитину, після закрив в гаражі та пішов по своїх справах. Оскільки донька не виходила на зв'язок, мати звернулась в поліцію із повідомленням про зникнення. За кілька годин ми розшукали дівчинку та затримали підозрюваного,

– зазначив Джус.

Підозрюваного затримали / Фото поліції

Киянину повідомили про підозру одразу за 4 статтями

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за 4 статтями Кримінального кодексу України. Зокрема:

частина 4 статті 152 – зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди;

частина 2 статті 146 – незаконне позбавлення волі малолітньої особи;

частина 1 статті 309 – незаконне придбання та зберігання психотропної речовини без мети збуту;

частина 3 статті 314 – незаконне введення в організм малолітньої особи психотропних речовин.

Валерій Джус також зазначив, що поліцейські вже завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. На час слідства підозрюваний перебував під вартою.

Підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами.

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У Києві чоловік намагався зґвалтувати хлопчика в громадській вбиральні

Нещодавно столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку за вчинення дій сексуального характеру щодо 12-річного хлопчика.

У поліції розповіли, що зловмисник закрив дитину у кабінці громадської вбиральні та намагався зґвалтувати. Однак, люди почули крики хлопчика.

Підозрюваного затримали. Тепер йому загрожує до 15 років в'язниці.