Жителя Львовщины задержали за изнасилование 15-летней девочки

Жителя одного из деревень Львовской области задержала полиция. Мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.

По данным полиции, на момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. После изнасилования скрылся с места происшествия.

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Подозреваемому грозит до 12 лет за решеткой

Как предварительно установили правоохранители, 3 сентября около 23:00 в одном из сел Львовской области 34-летний мужчина, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал 15-летнюю девушку,

– рассказали в отделе коммуникаций.

Полицейские добавили, что установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Мужчине уже сообщили о подозрении в изнасиловании. Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет меру пресечения.

Киевлянин "накачал" наркотиками и изнасиловал несовершеннолетнюю

В апреле житель Киева пригласил на свидание 12-летнюю девочку. Сначала 41-летний мужчина не отпускал потерпевшую домой, затем "накачал" амфетамином и, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, изнасиловал его. Затем закрыл девочку в гараже и пошел по своим делам.

Обвинительный акт в отношении киевлянина уже направили в суд. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

В полиции отметили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.