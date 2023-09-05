Жителя Львівщини затримали за зґвалтування 15-річної дівчинки

Жителя одного з сіл Львівської області затримала поліція. Чоловіка підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої.

За даними поліції, на час скоєння злочину він був у стані алкогольного сп'яніння. Після зґвалтування втік з місця події.

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Підозрюваному загрожує до 12 років за ґратами

Як попередньо встановили правоохоронці, 3 вересня близько 23:00 в одному з сіл на Львівщині 34-річний чоловік, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував 15-річну дівчину,

– розповіли у відділі комунікацій.

Поліцейські додали, що встановили місце перебування зловмисника та затримали його. Чоловікові вже повідомили про підозру у зґвалтуванні. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере запобіжний захід.

Киянин "накачав" наркотиками та зґвалтував неповнолітню

У квітні мешканець Києва запросив на побачення 12-річну дівчинку. Спершу 41-річний чоловік не відпускав потерпілу додому, потім "накачав" амфетаміном та, скориставшись безпорадним станом дитини, зґвалтував її. Опісля закрив дівчинку в гаражі й пішов у своїх справах.

Обвинувальний акт щодо киянина вже скерували до суду. Підозрюваному загрожує до 15 років в'язниці.

У поліції зазначили, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.