В Одесской области задержали священника УПЦ МП, который годами развращал несовершеннолетнюю дочь
Источник:ГУНП в Одесской области
Правоохранители задержали жителя Белгород-Днестровского района. Им оказался священник УПЦ МП, развращавший свою 14-летнюю дочь.
Правоохранители отметили, что говорится о 37-летнем священнике из Белгород-Днестровского района. Он не только развращал свою несовершеннолетнюю дочь. Мужчина еще и убеждал ее, что его преступные действия девочка должна скрывать.
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Подозреваемый был заключен под стражу
Как отметили в полиции, фигуранту сообщили о подозрении в растлении несовершеннолетней. Ему также уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Правоохранители отмечают, что досудебное расследование позволит установить обстоятельства совершения правонарушения.
Мужчине, в случае признания его виновным, грозит до 8 лет лишения свободы. Он также не будет иметь права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на срок до трех лет.
Журналисты издания "Думская" отметили, что говорится о настоятеле одного из храмов УПЦ МП. Он "чуть ли не с первых лет жизни" развращал девочку. Как только она подросла до 14-летнего возраста, говорят в издании, мужчина ее регулярно насиловал.
Накануне мы узнали еще об одном жутком изнасиловании. Его на Волыни совершил мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
Угрожал ножом и изнасиловал
- По имеющейся информации, на Волыни подвыпивший мужчина еще в 2016 году дважды изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Перед этим он угрожал ей ножом, силой затащил в авто и увез в безлюдное место.
- Больше всего шокировало его заявление. Мужчина отметил, что "она – не та девушка, которую он искал". Причем он пытался избежать огласки. Чтобы 15-летняя школьница молчала, он предложил ей 500 гривен.
- Впрочем, решение Луцкого горрайонного суда от 7 июля 2023 года – свидетельство того, что откупиться за свое преступление мужчине не удалось. По имеющимся данным, мать обратила внимание на дочь той ночью. Ее состояние обеспокоило женщину, поэтому она вызвала полицию.
- Насильника не только признали виновным. Его упекли за решетку на 11 лет. Кроме того, преступник обязан выплатить потерпевшей 500 тысяч гривен.