На Одещині затримали священника УПЦ МП, який роками розбещував неповнолітню доньку

Правоохоронці затримали мешканця Білгород-Дністровського району. Ним виявився священник УПЦ МП, котрий розбещував свою 14-річну донечку.

Правоохоронці зазначили, що мовиться про 37-річного священника з Білгород-Дністровського району. Він не лише розбещував свою неповнолітню доньку. Чоловік ще й переконував її, що його злочинні дії дівчинка повинна приховувати.

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Підозрюваного взяли під варту

Як зазначили у поліції, фігуранту повідомили про підозру у розбещенні неповнолітньої. Йому також уже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Правоохоронці зазначають, що досудове розслідування дозволить встановити обставини скоєння правопорушення.

Чоловікові, у випадку визнання його винним, загрожує до 8 років позбавлення волі. Він також не матиме право обіймати певні посади чи займатися певними видами діяльності на термін до трьох років.

Журналісти видання "Думская" зазначили, що мовиться про настоятеля одного з храмів УПЦ МП. Він "ледь не з перших років життя" розбещував дівчинку. Щойно вона підросла до 14-річного віку, кажуть у виданні, чоловік її регулярно ґвалтував.

Напередодні ми розвідали про ще одне моторошне зґвалтування. Його на Волині скоїв чоловік у стані алкогольного сп'яніння.

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