Совершают зверства и дома: в Калининградской области российский военный изнасиловал школьницу

Насильником оказался лейтенант, служащий на фрегате Черноморского флота "Адмирал Григорович". Сразу после совершения преступления местные задержали 24-летнего мужчину и избили его.

Константин Чистяков, российский лейтенант, проводил домой школьницу, а затем избил ее камнем и изнасиловал. Об инциденте, произошедшем 16 мая, сообщили российские СМИ, передает 24 Канал.

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Российский военный преступлением совершенное не считает

После совершения преступления российского лейтенанта почти сразу задержали его одногорожане. Они же его и избили, а потом узнали от него, что случилось. Несмотря на то, что Чистякова задержали прямо на улице, где он совершил изнасилование, лейтенант пытался свою вину отрицать.

Сам он заявил, что школьницу пытался "спасти" – хотя от чего именно, не уточнил. По свидетельству очевидцев и самого насильника, он проводил ее домой после урока истории, а затем затащил "за трубы", избил камнем и изнасиловал.

Денис Казанский, украинский журналист, заявил, что эта новость не удивляет. Также он напомнил о том, как российские СМИ "с пеной изо рта" доказывали, что российские военные не способны совершать изнасилования, зверства и убийства невиновных на временно оккупированных территориях.

И этим зверям вообще все равно, кого насиловать и убивать. Хоть украинцев, хоть россиян. Когда они массово вернутся с фронта, российское общество еще должно убедиться в этом на своей шкуре.

– прокомментировал ситуацию Казанский.

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