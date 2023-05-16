Дело в суде начали рассматривать 4 мая. Несмотря на то, что 15-летний студент обвиняется в совершении тяжкого преступления – изнасиловании малолетней, то есть лица, не достигшего 14 лет, парня отпустили под личное обязательство.
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Что известно об отношениях подростков
Известно, что парень и девушка встречались уже долгое время, и половые отношения между ними были по общему согласию. Забеременела школьница летом 2022 года, а весной этого года родила ребенка.
Также в прокуратуре сначала сообщили, что пара поженилась, однако впоследствии эта информация не подтвердилась. В пресс-службе Нацполиции заявили, что подозреваемый все еще холост, и такой же статус записан и в материалах его дела.
В конце апреля 15-летнему парню вручили подозрение в особо тяжком преступлении.
После вручения подозрения молодого человека отпустили под личное обязательство с мерой пресечения на 60 дней – до 3 июля 2023 года. До этого времени парень обязан сообщать об изменении своего места жительства и приходить по требованию суда, следователя и прокурора.
Как в Украине расследуют дела об изнасиловании
- В апреле киевлянка Анна сообщила в полицию о сексуальном насилии. Впрочем, правоохранители отказались принимать заявление об изнасиловании. Огласке ситуации дало сообщение девушки в инстаграме под названием "Кому звонить, когда тебя убивает полиция".
- Оксана Софилканыч, судья, которая фактически "отмазала" насильников из Закарпатья, после непродолжительного больничного вернулась на работу. Накануне женщина освободила от наказания трех мужчин, изнасиловавших несовершеннолетнюю, и назначила им испытательный срок на 2 года.
- Суд вынес приговор мужчине, который насиловал свою 11-летнюю падчерицу. Ранее мужчина уже сидел в тюрьме за изнасилование дочери, но по истечении срока заключения повторил преступление. Но выйти снова у преступника не получится – суд присудил ему пожизненное.