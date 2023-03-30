Прокуроры в суде доказали, что отчим насиловал ребенка своей жены. Ему присудили пожизненное заключение.

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Мужчина запугивал ребенка, чтобы он молчал

Впервые мужчина изнасиловал девочку, когда ей было 11 лет. Мужчина заставлял молчать падчерицу, угрожая расправой над ней и ее матерью.

Испугавшись за жизнь матери, девочка решилась позвонить в полицию. Перед этим мужчина уже отбыл 10 лет тюрьмы за изнасилование собственной дочери.

Подсудимый не признавал вины: сторона защиты пыталась смягчить приговор

Год назад, в декабре 2022 года, Изяславский районный суд впервые вынес ему приговор – пожизненное лишение свободы. Но мужчина не признал совершение преступления, хотя прокурор полностью доказал его виновность. Сторона защиты подсудимого обжаловала этот приговор в апелляционном порядке.

Однако прокуратура отстояла этот приговор и в апелляционном судье. Доказательства, свидетельствующие о вине мужчины, бесспорны. Хмельницкий апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защитника, а приговор первого инстанции – без изменений.

Таким образом, мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы за изнасилование 11-летнего ребенка (часть 4 статьи 152, часть 3 статьи 15, часть 6 статьи 152 УК Украины) и он будет сидеть в тюрьме до конца своих дней.