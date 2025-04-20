Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Что происходит на фронте после перемирия

Владимир Зеленский сообщил, что после объявления так называемого "пасхального перемирия" российская армия по состоянию на 06:00 осуществила 59 российских обстрелов и 5 штурмовых действий. Трегубов отметил, что все вражеские атаки происходили в зоне ответственности ОСУВ "Хортица".

По словам спикера, боевые действия не прекратились, но вражеская активность значительно снизилась. Трегубов добавил, что боевые столкновения продолжались и после 18:00, когда Путин объявил так называемое "пасхальное перемирие". В то же время он отметил, что Силы обороны и не надеялись на прекращение огня и остановку боевых действий.

Для справки. Российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "пасхальное перемирие" с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Мы вообще не смотрим, что говорит "рот" россиян, мы смотрим, что делают их руки. Их руки обычно делают вред, и они продолжают это. Возможно, на несколько часов они это стали делать с меньшей интенсивностью, но надежды не очень большие,

– отметил Трегубов.

Ранее Назар Волошин отметил, что ВСУ проводят оборонительную операцию, реагируя на атаки и штурмовые действия оккупантов в контексте "пасхального перемирия". Он добавил, что если российская армия нарушит "перемирие", то украинские защитники будут отвечать зеркально.