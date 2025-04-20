Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки "Хортица" Назара Волошина в комментарии "Интерфакс-Украина".

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Что говорят в ВСУ о "пасхальном перемирии"

Волошин отметил, что украинские военные проводят оборонительную операцию и реагируют только на атаки и штурмовые действия противника. Также Силы обороны реагируют на огневое воздействие на собственные позиции в контексте объявленного Путиным так называемого "пасхального перемирия".

В ОСГВ "Хортица" добавили, что украинские защитники будут отвечать на действия российской армии, если она будет нарушать объявленное ими же "перемирие".

Действия наших защитников и в целом Сил обороны Украины есть и будут зеркальными и будут действовать рационально, зеркально отвечая на каждый российский удар,

– подчеркнул Волошин.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин в субботу, 19 апреля, объявил о так называемом "пасхальном перемирии". Поэтому, все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля якобы должны быть прекращены. Однако российская армия продолжила обстреливать украинские территории.

Владимир Зеленский согласился на предложение о "пасхальном перемирии". Однако президент подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально к действиям российской армии.