Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" Назара Волошина в коментарі "Інтерфакс-Україна".

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Що кажуть у ЗСУ про "великоднє перемир'я"

Волошин наголосив, що українські військові проводять оборонну операцію та реагують лише на атаки та штурмові дії противника. Також Сили оборони реагують на вогневий вплив на власні позиції в контексті оголошеного Путіним так званого "великоднього перемир'я".

В ОСУВ "Хортиця" додали, що українські захисники будуть відповідати на дії російської армії, якщо вона буде порушувати оголошене ними ж "перемир'я".

Дії наших захисників і загалом Сил оборони України є та будуть дзеркальними і діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи на кожен російський удар,

– наголосив Волошин.

Нагадаємо, що російський диктатор Владімір Путін у суботу, 19 квітня, оголосив про так зване "великоднє перемир'я". Відтак, усі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня нібито мають бути припинені. Однак російська армія продовжила обстрілювати українські території.

Володимир Зеленський погодився на пропозицію про "великоднє перемир'я". Однак президент наголосив, що Україна буде діяти дзеркально до дій російської армії.