Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України.

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Як Україна діятиме під час "великоднього перемир'я"

За словами Зеленського, якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку.

Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. Це й покаже справжні наміри Росії,

– вказав він.

Український лідер зауважив, що 30 годин тиші достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Водночас 30 днів можуть дати миру шанс.

Володимир Зеленський додав, що на деяких ділянках фронту наразі продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія. Саме тому довіри словами Москви немає: Сили оборони будуть діяти раціонально, відповідаючи дзеркально.

"На 21:30 і на 22:00 очікую детальні доповіді Головкома Олександра Сирського після його спілкування з командирами бригад та інших підрозділів на передовій щодо ситуації на конкретних напрямках", – вказав президент.

Зауважимо, за словами Путіна, "великоднє перемир'я" розпочалося о 18:00 19 квітня і триватиме до 00:00 21 квітня. Однак навіть після початку так званої "тиші" атаки росіян продовжилися,