Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Обратите внимание "Пасхальное перемирие": все заявления Украины и России и что происходит на линии фронта

Зеленский о "пасхальном перемирии"

Президент рассказал о докладе Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского относительно фронта по состоянию на 06:00.

На разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и 5 штурмовых действий российских подразделений, несмотря на пасхальные заявления Путина.

В ОТГ "Старобельск" зафиксировано 1 боевое столкновение, в ОТГ "Донецк" – 3 боевые столкновения на Покровском и Новопавловском направлениях, на Запорожском – 1 в районе Степного. Десятки применений врагом FPV-дронов

В Курской области также были российские артиллерийские удары и применение дронов.

Наши воины везде отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и в дальнейшем зеркально,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Также отметил, что в период между 18:00 19 апреля и 00:00 20 апреля произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.

В целом по состоянию на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине. Россия должна полностью выполнять условия тишины,

– подчеркнул президент.

Также отметил, что украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Наше государство будет действовать в соответствии с реальной ситуацией.