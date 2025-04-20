Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Зверніть увагу "Великоднє перемир'я": усі заяви України й Росії та що відбувається на лінії фронту

Зеленський про "великоднє перемир'я"

Президент розповів про доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту станом на 06:00.

На різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і 5 штурмових дій російських підрозділів, попри великодні заяви Путіна.

В ОТУ "Старобільськ" зафіксоване 1 бойове зіткнення, в ОТУ "Донецьк" – 3 бойові зіткнення на Покровському та Новопавлівському напрямках, на Запорізькому – 1 в районі Степового. Десятки застосувань ворогом FPV-дронів

На Курщині також були російські артилерійські удари та застосування дронів.

Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально,

– наголосив Володимир Зеленський.

Також зауважив, що в період між 18:00 19 квітня та 00:00 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

В цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші,

– підкреслив президент.

Також наголосив, що українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Наша держава буде діяти відповідно до реальної ситуації.