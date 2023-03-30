Прокурори в суді довели, що вітчим ґвалтував дитину своєї дружини. Йому присудили довічне ув'язнення.

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Чоловік залякував дитину, щоб вона мовчала

Вперше чоловік зґвалтував дівчинку, коли їй було 11 років. Чоловік змушував мовчати падчерку, погрожуючи розправою над нею та її матір’ю.

Злякавшись за життя матері, дівчинка наважилась зателефонувати у поліцію. Перед цим чоловік вже відбув 10 років ув'язнення за зґвалтування власної доньки.

Підсудний не визнавав провини: сторона захисту намагалась пом'якшити вирок

Рік тому, у грудні 2022 року, Ізяславський районний суд вперше виніс йому вирок – довічне позбавлення волі. Але чоловік не визнав скоєння злочину, хоч прокурор повністю довів його винуватість. Тож сторона захисту підсудного оскаржила цей вирок в апеляційному порядку.

Проте прокуратура відстояла цей вирок і в апеляційному судді. Докази, які свідчать про провину чоловіка, беззаперечні. Хмельницький апеляційний суд підтримав позицію прокуратури й залишив без задоволення апеляційну скаргу захисника, а вирок суду першої інстанції – без змін.

Таким чином, чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі за зґвалтування 11-річної дитини (частина 4 статті 152, частина 3 статті 15, частина 6 статті 152 КК України) й він сидітиме у в'язниці до кінця своїх днів.