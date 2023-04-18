Чтобы поднять общественную огласку, она описала ужасную ситуацию на своей инстаграм-странице под названием "Кому звонить, когда тебя убивает полиция". На это уже отреагировали и сами правоохранители.

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"Самая виновата"

Анна сообщила, что преступление над ней совершил 14 апреля Дмитрий М., и уже на следующий день она обратилась в правоохранительные органы. Однако вместо помощи она услышала то, чего боятся все жертвы насилия, и почему часто они даже не обращаются за помощью: "Сама виновата".

На входе меня уже встречают со злорадной улыбкой и спрашивают: ну что у вас случилось? Я поведала, как все было. Меня уверяли, что я сама виновата, что изнасилование без проникновения члена не изнасилование, и что я вообще сама была не против,

– написала Анна.

Более того, по словам девушки, правоохранители называли действия обидчика "не понравившимся петингом", и утверждали, что не видят смысла даже писать заявление.

Обратите внимание! Согласно законодательству, изнасилование – это совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего.

Кроме того, к преступлениям против половой свободы и половой неприкосновенности лица, нормы об ответственности которых объединены в разделе IV Уголовного кодекса Украины, кроме изнасилования указаны также сексуальное насилие (совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего) и принуждение к вступлению в половую связь.

Дальше – больше. По утверждению потерпевшей, полицейские заявили, что за заявление девушке, а не ее обидчику, угрожает ответственность. А на справедливое отчаяние Анны приказали "перестать устраивать спектакль".

Если я напишу (заявление – 24 Канал), то я могу еще и заплатить штраф, если окажется, что это вроде бы не правда. После чего я уже не выдержала и расплакалась, а он мне говорил, чтобы я перестала здесь устраивать спектакль,

– рассказала Анна.

Издевательства не завершились и после отделения

По словам Анны, в результате разговора с правоохранителями она добилась того, чтобы вместе с полицией поехать в больницу. Хотя правоохранитель вроде бы заявлял, что не видит смысла даже ехать туда, однако согласился, что "это нужно сделать для них, не для меня". Уже в больнице медики заявили девушке, что не имеют права осматривать жертву сексуального насилия, ведь это задача судмедэкспертов. Врачи, мол, могут только визуально ее осмотреть.

Показав им то, что у меня есть вагина, а не что-то другое, мы просто уехали оттуда, а полиция записала, что врачи у меня не обнаружили никаких повреждений,

– сообщила девушка.

После этого с правоохранителями она отправилась в квартиру, где живет ее обидчик Дмитрий М. Сосед Дмитрия повесил видеокамеру у своей двери, и именно кадры ее записей свидетельствуют, что Анна заходила в квартиру обидчика с компанией.

Когда она с полицейскими вернулась в отделение, по ее словам, правоохранитель заставил ее написать объяснительную записку, что никакого изнасилования не было. Более того, записал видео, на котором Анна, по ее словам, повторяет все, что сказал полицейский.

При этом девушка сообщила, что в разговоре тот, кто должен защищать граждан, называл девушек "телками". Он заявил, что вроде бы разбирается в психологии, и позволил себе и другие высказывания, обвиняя жертв насилия. В частности:

"телки сами знают, куда они идут и прекрасно знают, что там будет происходить",

"у тебя же не было проникновения члена, не было, ну вот и все",

"вы до этого переписывались с ним 100%, давай будем честными",

"ты самая виновата, что пошла с ним в комнату".

Такие утверждения возмутительны, ведь непонятно, почему в развитом обществе женщины должны соответствовать таким представлениям и не иметь права без страха проводить время с друзьями. Почему должны замыкаться дома и бояться, что обычное времяпрепровождение – с алкоголем или без – может завершиться изнасилованием, за которое правоохранители не будут привлекать преступника к ответственности, а заниматься виктимблеймингом.

Анна вроде бы "приукрасила" ситуацию

После общественной огласки, вызванной сообщением Анны, журналисты обратились в отделение за комментарием. Правоохранители подтвердили, что девушка действительно обращалась в полицию из-за изнасилования. Однако в комментарии заявили, что она "приукрасила" ситуацию, и что "факт изнасилования пока не подтвердился".

13 апреля они пили алкоголь в квартире, отдыхали, а через сутки она обратилась, что ее изнасиловали. Ее опросили, поговорили, и она сказала, что изнасилования не было. Мол, у нас с тем парнем, наверное, получилось недоразумение, заявление я не буду писать,

– сообщили в полиции.

Несмотря на это, по их словам, заявление Анны все-таки зарегистрировали, а также установили всех участников происшествия. Однако добавили, что после вызова и допроса всех свидетелей девушка якобы вторично сказала, что отказывается писать заявление.

Взамен Анна в комментарии "Украинской правде" отрицала это утверждение. Она заявила, что ей вторично даже не предлагали писать заявление: "Говорили, что они займутся этим делом, и только когда меня вторично начали уговаривать писать "объяснительную", я поняла, что они просто мутят воду. Сегодня пойду в третий раз, и уже напишу, потому что это какой-то цирк на проводе".

Также правоохранители прокомментировали поход к врачу. По их словам, он якобы подтвердил, что факта проникновения не было, ведь телесных повреждений на теле не было обнаружено. Однако следует обратить внимание, что по словам девушки проходил поверхностный осмотр, ведь после изнасилования жертву должен был осматривать судмедэксперт.

Проверка продолжается, однако информация о том, что девушку изнасиловали, не подтвердилась,

– заявили в полиции.

Также в полиции заявили, что не могут утверждать, что парень не трогал девушку руками. Однако доказать это, по их словам, будет тяжело.

Несмотря на это из-за такого громкого заявления в полиции проводят служебную проверку. Она касается обращения девушки по поводу некорректного отношения к ней со стороны правоохранителей.