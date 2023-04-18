Щоб підняти суспільний розголос, вона описала жахливу ситуацію на своїй інстаграм-сторінці під заголовком "Кому дзвонити, коли тебе вбиває поліція". На це уже відреагували й самі правоохоронці.

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"Сама винувата"

Анна повідомила, що злочин над нею скоїв 14 квітня Дмитро М., і уже наступного дня вона звернулася до правоохоронних органів. Однак замість допомоги вона почула те, чого бояться всі жертви насилля, і через що часто вони навіть не звертаються за допомогою: "Сама винна".

На вході мене вже зустрічають зі злорадною посмішкою, і питають: ну що у вас сталося? Я розповіла, як все було. Мене запевняли, що я сама винна, що зґвалтування без проникнення члена не зґвалтування, і що я взагалі сама була не проти,

– написала Анна.

Ба більше, за словами дівчини, правоохоронці називали дії кривдника "петінгом, який не сподобався", та стверджували, що не бачать сенсу навіть писати заяву.

Зверніть увагу! Згідно із законодавством, зґвалтування – це вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням у тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи.

Окрім того, до злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, норми про відповідальність яких об’єднанні в розділі IV Кримінального кодексу України, окрім зґвалтування зазначені також сексуальне насильство (вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи) та примушування до вступу в статевий зв'язок.

Далі – більше. За твердженням потерпілої поліцейські заявили, що за заяву дівчині, а не її кривднику, загрожує відповідальність. А на справедливий розпач Анни приказали "перестати влаштовувати виставу".

Якщо я напишу (заяву – 24 Канал), то я можу ще й заплатити штраф, якщо виявиться, що це начебто не правда. Після чого я вже не витримала і розплакалась, а він мені казав, щоб я припинила тут влаштовувати виставу,

– розповіла Анна.

Знущання не завершилися й після відділку

За словами Анни, у результаті розмови з правоохоронцями вона таки добилася того, щоб разом з поліцією поїхати у лікарню. Хоча правоохоронець начебто заявляв, що не бачить сенсу навіть їхати туди, однак погодився, що "це треба зробити для них, не для мене". Уже в лікарні медики заявили дівчині, що не мають права оглядати жертву сексуального насилля, адже це завдання судмедекспертів. Натомість лікарі, мовляв, можуть лише візуально її оглянути.

Показавши їм те, що я маю вагіну, а не щось інше, ми просто поїхали звідти, а поліція записала, що лікарі в мене не виявили ніяких ушкоджень,

– повідомила дівчина.

Після цього з правоохоронцями вона відправилася до квартири, де живе її кривдник Дмитро М. Сусід Дмитра повісив відеокамеру біля своїх дверей, і саме кадри з її записів свідчать, що Анна заходила у квартиру кривдника з компанією.

Коли ж вона з поліцейськими повернулася до відділку, за її словами, правоохоронець змусив її написати пояснювальну записку, що ніякого зґвалтування не було. Ба більше, записав відео, на якому Анна, за її словами, повторює все, що сказав поліцейський.

При цьому дівчина повідомила, що у розмові той, хто мав би захищати громадян, називав дівчат "тьолками". Він заявив, що начебто знається на психології, та дозволив собі й інші вислови, звинувачуючи жертв насилля. Зокрема:

"тьолки самі знають, куди вони йдуть і прекрасно знають, що там буде відбуватися",

"в тебе ж не було проникнення члена, не було, ну от і все",

"ви до цього переписувалися з ним 100%, давай будемо чесними",

"ти сама винна, що пішла з ним у кімнату".

Такі твердження обурливі, адже незрозуміло, чому суспільстві, яке є розвиненим, жінки повинні відповідати таким уявленням та не мати права без страху проводити час з друзями. Чому повинні замикатися вдома та боятися, що звичайне проводження часу – з алкоголем чи без – може завершитися згвалтуванням, за яке правоохоронці не притягатимуть злочинця до відповідальності, а займатимуться віктімблеймінгом.

Анна начебто "прикрасила" ситуацію

Після суспільного розголосу, який спричинив допис Анни, журналісти звернулися до відділку за коментарем. Правоохоронці підтвердили, що дівчина й справді зверталася до поліції через зґвалтування. Однак у коментарі заявили, що вона "прикрасила" ситуацію, і що "факт зґвалтування наразі не підтвердився".

13 квітня вони пили алкоголь у квартирі, відпочивали, а через добу вона звернулася, що її зґвалтували. Її опитали, поговорили, і вона сказала, що насправді зґвалтування не було. Мовляв, у нас з тим хлопцем, напевно, вийшло непорозуміння, заяву я не писатиму,

– повідомили у поліції.

Попри це, за їхніми словами, заяву Анни таки зареєстрували, а також встановили всіх учасників події. Однак додали, що після виклику та допиту усіх свідків дівчина, нібито, вдруге сказала, що відмовляється писати заяву.

Натомість Анна у коментарі "Українській правді" заперечила це твердження. Вона заявила, що їй вдруге навіть не пропонували писати заяву: "Казали, що вони займуться цим ділом, і тільки, коли мені вдруге почали вмовляти писати "пояснювальну", я зрозуміла, що вони просто мутять воду. Сьогодні піду втретє, і вже напишу, тому що це якийсь цирк на дроті".

Також правоохоронці прокоментували й похід до лікаря. За їхніми словами він начебто підтвердив, що факту проникнення не було, адже тілесних ушкоджень на тілі не було виявлено. Однак варто звернути увагу, що за словами дівчини відбувався поверхневий огляд, адже після зґвалтування жертву мав оглядати судмедексперт.

Перевірка триває, однак наразі інформація про те, що дівчину зґвалтували, не підтвердилася,

– заявили у поліції.

Також у поліції заявили, що не можуть стверджувати, що хлопець не чіпав дівчину руками. Однак довести це, за їхніми словами, буде важко.

Попри це через таку гучну заяву у поліції проводять службову перевірку. Вона стосується звернення дівчини щодо некоректного ставлення до неї з боку правоохоронців.