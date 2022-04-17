Правоохранители расписали специальный алгоритм действий. Можно узнать, что делать в случае сексуального насилия.
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Алгоритм действий
Специалисты расписали конкретные шаги в ситуации, связанной с сексуальным насилием во время войны.
Там можно найти контакты, чтобы сообщить о преступлении. Также есть информация, куда обратиться за юридической и психологической помощью. Поместили и рекомендации, как зафиксировать преступление. Это важно для дальнейшего расследования. А еще это поможет привлечь виновных к ответственности.
Актуальные шаги для жертв сексуального насилия / Фото МВД
Важно фиксировать преступление / Фото МВД
Следует обратиться за помощью / Фото МВД
О преступлении нужно сообщить / Фото МВД
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