Справу у суді почали розглядати 4 травня. Попри те, що 15-річного студента звинувачуюють у вчиненні тяжкого злочину – зґвалтування малолітньої, тобто особи, що не досягла 14 років, хлопця відпустили під особисте зобов'язання.
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Що відомо про стосунки підлітків
Відомо, що хлопець і дівчина зустрічалися вже протягом тривалого часу, і статеві стосунки між ними були за спільною згодою. Завагітніла школярка взимку 2022 року, а цьогоріч навесні народила дитину.
Також у прокуратурі спершу повідомили, що пара одружилася, проте згодом ця інформація не підтвердилася. У пресслужбі Нацполіції заявили, що підозрюваний все ще неодружений, і такий самий статус записаний і у матеріалах його справи.
Наприкінці квітня 15-річному парубку вручили підозру у особливо тяжкому злочині.
Після вручення підозри хлопця відпустили під особисте зобов'язання з запобіжним заходом на 60 днів – до 3 липня 2023 року. До цього часу хлопець зобов'язаний повідомляти про зміну свого проживання та приходити на вимогу суду, слідчого та прокурора.
Як в Україні розслідують справи про зґвалтування
- У квітні киянка Анна повідмила у поліцію про сексуальне насильство. Втім, правоохоронці відмовилися приймати заяву про зґвалтування. Розголосу ситуації дав допис дівчини в інстаграмі під назвою "Кому дзвонити, коли тебе вбиває поліція".
- Оксана Софілканич, суддя, що фактично "відмазала" ґвалтівників з Закарпаття, після нетривалого лікарняного повернулася на роботу. Напередодні жінка звільнила від покарання трьох чоловіків, що зґвалтували неповнолітню, і призначила їм випробувальний термін на 2 роки.
- Суд виніс вирок чоловікові, що ґвалтував свою 11-річну падчерку. Раніше чоловік вже сидів у в'язниці за зґвалтування доньки, але після завершення терміну ув'язнення повторив злочин. Але вийти знову у злочинця не вийде – суд присудив йому довічне.