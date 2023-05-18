Чинять звірства і вдома: в Калінінградській області російський військовий зґвалтував школярку

Ґвалтівником виявився лейтенант, що служить на фрегаті Чорноморського флоту "Адмірал Григорович". Відразу ж після вчинення злочину місцеві затримали 24-річного чоловіка і побили його.

Констянтин Чістяков, російський лейтенант, проводив додому школярку, а потім побив її каменем і зґвалував. Про інцидент, що трапився 16 травня, повідомили російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Російський військовий злочином вчинене не вважає

Після вчинення злочину російського лейтенанта майже відразу затримали його одномістяни. Вони ж його і побили, а потім дізналися від нього, що саме трапилося. Попри те, що Чістякова затримали прямо на вулиці, де він вчинив зґвалтування, лейтенант намагався свою провину заперечити.

Сам він заявив, що школярку намагався "врятувати" – хоча від чого саме, не уточнив. За свідченнями очевидців і самого ґвалтівника, він проводив її додому після уроку історії, а потім затягнув "за труби", побив каменем і зґвалтував.

Денис Казанський, український журналіст, заявив, що ця новина не дивує. Також він нагадав про те, як російські ЗМІ "з піною з рота" доводили, що російські військові не здатні чинити зґвалтування, звірства та вбивства невинних на тимчасово окупованих територіях.

Та цим звірям взагалі все одно, кого ґвалтувати та вбивати. Хоч українців, хоч росіян. Коли вони масово повернуться з фронту, російське суспільство ще має переконатися в цьому на своїй шкурі,

– прокоментував ситуацію Казанський.

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