Росія скоїла велику кількість воєнних злочинів не тільки на території України, а й – інших держав, що розташовані, зокрема, на Африканському континенті. В ООН наголосили, що в Малі було вбито понад 500 осіб під час військової операції в Моурі в березні 2022 року. Є всі підстави вважати, що не обійшлось тут без вагнерівців.

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Факти звірств

Зазначимо, що кілька місяців провели співробітники ООН у Малі, на основі чого створили звіт. Він ґрунтується на інтерв'ю з потерпілими, свідками, а також – на судово-медичних та інших джерелах інформації. Зокрема, зображеннях зі супутника.

За словами очевидців, військовий гелікоптер пролетів над селом, відкриваючи вогонь по людях, а ще чотири вертольоти приземлилися, а війська висадилися. Солдати загнали людей у ​​центр села, безладно стріляючи в тих, хто намагався втекти. Деякі бойовики Katiba Macina з натовпу відкрили вогонь у відповідь. Щонайменше 20 мирних жителів і десяток ймовірних членів Katiba Macina були вбиті,

– йдеться в джерелі.

Розпочалась ця операція саме 27 березня, і протягом наступних чотирьох днів щонайменше 500 людей стратили без розслідування та суду. Водночас команда ООН володіє 238 іменами цих жертв.

Свідки повідомили, що бачили "озброєних білих чоловіків" (ймовірно, вагнерівців – 24 Канал), які розмовляли невідомою мовою та діяли разом із малійськими силами та контролювали операції. Малійські війська щодня поверталися в Моуру та виїжджали з неї, але "іноземний персонал" залишався на час операції,

– зазначено в матеріалі.

Власне, ці "іноземні військові" скоїли такі злочини, за словами місцевих:

ходили по домівках у пошуках "терористів" та одразу вбивали чоловіків з довгими бородами, або тих, що мали на плечах "сліди від зброї";

в одному зі сіл зібрали чоловіків та розстріляли їх, після чого тіла викинули в рів;

щонайменше зґвалтували 58 жінок і дівчат;

затримали десятки людей, після чого допитували їх, застосовуючи незаконні, антигуманні методи.

Зверніть увагу! У цьому звіті жодного разу не згадується, що цими "іноземними військовими" є саме найманці ПВК "Вагнера".

Вагнерівці – терористи

Український військовий офіцер та розслідувач на сторінці у твітері Tatarigami_UA висловив беззаперечне впевнення, що йдеться в цій історії саме про вагнерівців, яких Росія відправляла в Африку.

Як аргумент він навів те, що події в Малі відбулися неподалік від бази "Вагнера" в Севаре.



Де вагнерівці катували людей в Малі / Зображення Tatarigami_UA

Окрім того, експерт оприлюднив світлини, на яких видно факти воєнних злочинів найманців приватного батальйону, та підтвердив той факт, що вони є терористами.

Факти розстрілів вагнерівцями людей у Малі / знімки Tatarigami_UA