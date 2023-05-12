Проте спершу країни ЄС повинні виконати юридичні умови. А поки що це питання не можна буде обговорювати у Раді ЄС з питань закордонних справ.
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Хто повинен ухвалити таке рішення
Швеція готова працювати над створенням єдності в ЄС, щоб включити групу "Вагнера" до списку терористичних санкцій Євросоюзу, щойно для цього з'являються юридичні передумови,
– заявив Біллстрьом.
Варто наголосити, що наразі до "терористичного переліку ЄС" входять 13 осіб і 21 група.
За словами міністра, щоб групу "Вагнера" також включили до цього списку, необхідно, щоб судовий або аналогічний за силою національний орган ухвалив рішення про початок попереднього розслідування чи кримінального переслідування щодо групи, або має відбутись засудження за терористичний акт. Таке рішення повинна ухвалити судова влада.
Таким чином, лише після виконання зазначених умов це питання можна буде обговорити у Раді ЄС із закордонних справ.
Хто вже визнав ПВК "Вагнера" терористами
- Нижня палата парламенту Франції 9 травня проголосувала за визнання приватної військової компанії "Вагнера" терористичною організацією. Посольство України у Франції висловило сподівання, що наступним кроком буде визнання Росії державою-терористом.
- Крім того, 14 березня сейм Литви одноголосно визнав російську групу "Вагнер" терористичною організацією. Документ підтримали 117 депутатів.
- Одноголосно підтримала аналогічну постанову і нижня палата парламенту Канади. Водночас ЄС та США оголосили санкції і щодо групи "Вагнер" за участь у війні Росії в Україні, а також за скоєння тяжких злочинів та інших порушень прав людини в Центральноафриканській Республіці, Судані та Малі.
- Додамо, що Велика Британія також готова офіційно визнати батальйон "Вагнера" терористичною організацією, аби у такий спосіб посилити тиск на Росію.