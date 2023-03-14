Водночас парламент Литви рішуче засудив використання будь-яких груп найманців, таких як "Вагнер", створених за підтримки російської влади, для здійснення злочинів агресії в Україні.

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Приватна військова компанія "Вагнер" Російської Федерації є терористичною організацією, а її найманці становлять загрозу безпеці держави та суспільства,

– йдеться в ухваленому документі.

У резолюції наголошують, що найманці "Вагнера" "здійснюють систематичні тяжкі злочини – вбивають та катують мирних жителів, бомбардують житлові будинки та інші цивільні об'єкти.

"Вагнер" – тіньовий інструмент російської влади

Крім того, зазначають, що приватна військова кампанія "Вагнер" створена наближеним до президента країни-терористки Євгенієм Пригожиним, є тіньовим інструментом російської влади.

Увага! Прийнята резолюція закликала інші країни визнати російську приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією.

Світова спільнота вважає ПВК "Вагнер" терористами

ЄС та США оголосили санкції і щодо групи "Вагнер" за участь у війні Росії в Україні, а також за скоєння тяжких злочинів та інших порушень прав людини в Центральноафриканській Республіці, Судані та Малі.

Нижня палата парламенту Канади одностайно підтримала постанову про направлення уряду пропозиції щодо визнання ПВК “Вагнер” терористичною організацією.

До слова, 6 лютого Верховна Рада України прийняла Постанову про визнання російської ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією. Парламентарі закликали світові уряди та парламенти визнати терористичними організаціями усі приватні військові компанії країни-агресора.

А у лютому Офіс генпрокурора України повідомив про підозру керівнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.