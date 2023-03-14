В то же время, парламент Литвы решительно осудил использование любых групп наемников, таких как "Вагнер", созданных при поддержке российских властей, для совершения преступлений агрессии в Украине.

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Частная военная компания "Вагнер" Российской Федерации является террористической организацией, а ее наемники представляют угрозу безопасности государства и общества,

– говорится в принятом документе.

В резолюции подчеркивают, что наемники "Вагнера" совершают систематические тяжкие преступления – убивают и пытают мирных жителей, бомбардируют жилые дома и другие гражданские объекты.

"Вагнер" – теневой инструмент российской власти

Кроме того, отмечают, что частная военная кампания "Вагнер" создана приближенным к президенту страны-террориста Евгением Пригожиным, является теневым инструментом российских властей.

Внимание! Принятая резолюция призвала другие страны признать российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией.

Мировое сообщество считает ЧВК "Вагнер" террористами

ЕС и США объявили санкции и в отношении группы "Вагнер" за участие в войне России в Украине, а также за совершение тяжких преступлений и других нарушений прав человека в Центральноафриканской Республике, Судане и Мали.

Нижняя палата парламента Канады единогласно поддержала постановление о направлении правительству предложения о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

К слову, 6 февраля Верховная Рада Украины приняла Постановление о признании российского ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией. Парламентарии призвали мировые правительства и парламенты признать террористическими организациями все частные военные компании страны-агрессора.

А в феврале Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.