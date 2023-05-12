Однако сначала страны ЕС должны выполнить юридические условия. А пока этот вопрос нельзя будет обсуждать в Совете ЕС по иностранным делам.

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Кто должен принять такое решение

Швеция готова работать над созданием единства в ЕС, чтобы включить группу "Вагнера" в список террористических санкций Евросоюза, как только для этого появляются юридические предпосылки,

– заявил Биллстрем.

Следует отметить, что в настоящее время в "террористический перечень ЕС" входят 13 человек и 21 группа.

По словам министра, чтобы группу "Вагнера" также включили в этот список, необходимо, чтобы судебный или аналогичный по силе национальный орган принял решение о начале предварительного расследования или уголовного преследования в отношении группы, или должно состояться осуждение за террористический акт. Такое решение должна принять судебная власть.

Таким образом, только после выполнения указанных условий этот вопрос можно будет обсудить в Совете ЕС по иностранным делам.

Кто уже признал ЧВК "Вагнера" террористами