Однако сначала страны ЕС должны выполнить юридические условия. А пока этот вопрос нельзя будет обсуждать в Совете ЕС по иностранным делам.
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Кто должен принять такое решение
Швеция готова работать над созданием единства в ЕС, чтобы включить группу "Вагнера" в список террористических санкций Евросоюза, как только для этого появляются юридические предпосылки,
– заявил Биллстрем.
Следует отметить, что в настоящее время в "террористический перечень ЕС" входят 13 человек и 21 группа.
По словам министра, чтобы группу "Вагнера" также включили в этот список, необходимо, чтобы судебный или аналогичный по силе национальный орган принял решение о начале предварительного расследования или уголовного преследования в отношении группы, или должно состояться осуждение за террористический акт. Такое решение должна принять судебная власть.
Таким образом, только после выполнения указанных условий этот вопрос можно будет обсудить в Совете ЕС по иностранным делам.
Кто уже признал ЧВК "Вагнера" террористами
- Нижняя палата парламента Франции 9 мая проголосовала за признание частной военной компании "Вагнера" террористической организацией. Посольство Украины во Франции выразило надежду, что следующим шагом будет признание России государством-террористом.
- Кроме того, 14 марта сейм Литвы единогласно признал русскую группу "Вагнер" террористической организацией. Документ поддержали 117 депутатов.
- Единогласно поддержала аналогичное постановление и нижняя палата парламента Канады. В то же время, ЕС и США объявили санкции и в отношении группы "Вагнер" за участие в войне России в Украине, а также за совершение тяжких преступлений и других нарушений прав человека в Центральноафриканской Республике, Судане и Мали.
- Добавим, что Великобритания также готова официально признать батальон "Вагнера" террористической организацией, чтобы таким образом усилить давление на Россию.