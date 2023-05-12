Лист-запрошення опублікувала пресслужба Пригожина. Він скаржиться, що ЗСУ здійснили низку успішних контратак.

Важливо Не втратили жодної позиції за тиждень і просунулись вперед, – Маляр про ситуацію в Бахмуті

Пригожин жаліється, що в Бахмуті складна оперативна ситуація.

Прошу вас прибути на територію Бахмута... і самостійно оцінити ситуацію, що склалася,

– пише Пригожин.

Також він розказує, мовляв, ПВК "Вагнера" контролює понад 95% Бахмута. Хоча зрозуміло, що це брехня. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що протягом тижня нашим захисникам вдалось не лише не полишити жодну із позицій, а й просунутись вперед на 2 кілометри.



Лист Пригожина / Фото пресслужби

Вагнерівців відтісняють з Бахмута

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що на окремих ділянках Бахмутського напрямку загарбники відступили на 2 кілометри.

Саме грамотне проведення оборонної операції виснажило найманців ПВК "Вагнера". Їх довелося замінити погано підготовленими підрозділами регулярної російської армії, які зазнали поразки й відступили.

До речі, сам Пригожин істерить та звинувачує в невдачі російське міноборони. Зокрема, ватажок ПВК постійно апелює до "снаряддного голоду" серед своїх найманців.