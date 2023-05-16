13-летняя девушка во Львовской области родила ребенка от 15-летнего: парня будут судить за изнасилование

В одном из сел Городоцкого района Львовщины 13-летняя школьница родила ребенка от 15-летнего студента лицея. Против подростка открыто уголовное дело по обвинению в изнасиловании малолетней.

Дело в суде начали рассматривать 4 мая. Несмотря на то, что 15-летний студент обвиняется в совершении тяжкого преступления – изнасиловании малолетней, то есть лица, не достигшего 14 лет, парня отпустили под личное обязательство.

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Что известно об отношениях подростков

Известно, что парень и девушка встречались уже долгое время, и половые отношения между ними были по общему согласию. Забеременела школьница летом 2022 года, а весной этого года родила ребенка.

Также в прокуратуре сначала сообщили, что пара поженилась, однако впоследствии эта информация не подтвердилась. В пресс-службе Нацполиции заявили, что подозреваемый все еще холост, и такой же статус записан и в материалах его дела.

В конце апреля 15-летнему парню вручили подозрение в особо тяжком преступлении.

В Украине изнасилование малолетних карается тюремным заключением на срок от 10 до 15 лет.

После вручения подозрения молодого человека отпустили под личное обязательство с мерой пресечения на 60 дней – до 3 июля 2023 года. До этого времени парень обязан сообщать об изменении своего места жительства и приходить по требованию суда, следователя и прокурора.

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