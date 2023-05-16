13-річна дівчина на Львівщині народила дитину від 15-літнього: хлопця судитимуть за зґвалтування

У одному із сіл Городоцького району Львівщини 13-річна школярка народила дитину від 15-річного студента ліцею. Проти підлітка відкрито кримінальне провадження за звинуваченням у зґвалтуванні малолітньої.

Справу у суді почали розглядати 4 травня. Попри те, що 15-річного студента звинувачуюють у вчиненні тяжкого злочину – зґвалтування малолітньої, тобто особи, що не досягла 14 років, хлопця відпустили під особисте зобов'язання.

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Що відомо про стосунки підлітків

Відомо, що хлопець і дівчина зустрічалися вже протягом тривалого часу, і статеві стосунки між ними були за спільною згодою. Завагітніла школярка влітку 2022 року, а цьогоріч навесні народила дитину.

Також у прокуратурі спершу повідомили, що пара одружилася, проте згодом ця інформація не підтвердилася. У пресслужбі Нацполіції заявили, що підозрюваний все ще неодружений, і такий самий статус записаний і у матеріалах його справи.

Наприкінці квітня 15-річному парубку вручили підозру у особливо тяжкому злочині.

В Україні зґвалтування малолітніх карається тюремним ув'язненням на термін від 10 до 15 років.

Після вручення підозри хлопця відпустили під особисте зобов'язання з запобіжним заходом на 60 днів – до 3 липня 2023 року. До цього часу хлопець зобов'язаний повідомляти про зміну свого проживання та приходити на вимогу суду, слідчого та прокурора.

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