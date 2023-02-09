Секс и война: насилие как стратегия агрессора

Более 150 фактов сексуального насилия в отношении украинцев со стороны россиян уже установлены компетентными национальными и международными органами. Такова верхушка айсберга международных преступлений, совершенных за толерантность к государству-агрессору. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Формы воплощения больной фантазии

Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, охватывает не только изнасилования, принудительные обнажения, стерилизацию, брак, беременность, аборт, надругание над гениталиями, но и торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Приведенный перечень не исчерпывающий, ведь, как свидетельствует практика, больная фантазия агрессоров – безгранична.

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Так, в одном из судебных разбирательств по бывшей Югославии к сексуальному насилию было отнесено принуждение обнаженных девочек танцевать на столе перед вооруженными мужчинами.

В свою очередь, россияне, например, заставляли украинских женщин раздеваться и сидеть в неудобном положении обнаженными в течение длительного времени или вступать в половые отношения с членом семьи при российских военных. Зафиксированы также случаи принуждения наблюдать за сексуальным насилием против близкого человека, являющегося отдельной разновидностью пыток.

Вооруженные конфликты не являются гендерно нейтральными

Около 35% женщин по всему миру стали жертвами сексуального насилия, связанного с конфликтом. При этом фактический показатель может достигать 70% из-за неготовности личности поделиться травматическим опытом, страха стигматизации и других обстоятельств.

Традиционно именно женщины считаются теми, кто находится в группе наивысшего риска сексуального насилия, однако россияне разрушают все шаблоны. Согласно действующим сведениям, предоставленным Офисом генпрокурора и независимой международной комиссией по расследованию нарушений в Украине, жертвами таких действий военных России стали как женщины, так и мужчины в возрасте от 4 до 80 лет.

Россияне насиловали и пытали в каждом регионе, где устанавливали контроль. Кроме того, существуют обоснованные причины считать, что в связи с депортацией украинцев на территорию России возросла угроза сексуальной эксплуатации и подобных форм торговли людьми, в частности – детьми.

Атрибут "русского мира"

Сексуальное насилие является неотъемлемой частью российского менталитета. Россия не имеет специализированного законодательства по борьбе с гендерно обусловленным, в частности, сексуальным насилием. Более того, 27 января 2017 года 380 депутатов Госдумы проголосовали за декриминализацию домашнего насилия независимо от его формы.

Границы дозволенного

Как результат, по данным Федеральной службы государственной статистики России, 16 миллионов российских женщин, каждая пятая женщина в стране, подверглись домашнему насилию. По оценкам ООН, каждая десятая женщина, убитая по всему миру из-за домашнего насилия, была россиянкой. Таковы "традиционные ценности" "русского мира", которые защищает Путин не только в России, но и на территории суверенных государств.

Страна, не уважающая права и свободы собственных граждан, неизбежно посягает на права и свободы иностранцев. Россия пошла дальше – широкомасштабно и систематически совершая нападения на гражданское население на территории других государств, в частности, Украины. "Глубокая обеспокоенность" международного сообщества относительно ситуации с правами человека в России повлекла за собой решительный плевок агрессора на международное право и, наконец, девальвацию последнего.

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Россия считалась частью Европы даже после того, как аннексировала территории других государств, отказалась выполнять обязательные решения международных судов, совершила ряд международных преступлений. Представители России позволяли себе диктовать повестку дня в международных организациях.

Они говорили: "В государстве нет сексуального насилия", как и в СССР не было секса. Но что то, что другое, оказалось очередной пропагандой. Сейчас Россия показательно денонсирует международные договоры, тестируя границы дозволенного в цивилизованном сообществе.

Сексуальное насилие – не "следствие" войны

Россия использует сексуальное насилие намеренно для террора гражданского населения. Это ее военная стратегия, которая постепенно приобретает признаки геноцида против украинской нации. Вместо того чтобы остановить насилие и привлечь виновных к ответственности, Путин награждает их орденами и приводит в пример для подражания.

Поощряют сексуальное насилие в отношении украинцев и российские граждане: главным опасением россиянок являются возможные болезни, передающиеся половым путем. Но это именно Россия отправляет на войну ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом, повторяя стратегию истребления, реализованную в ходе геноцида в Руанде.

Долгое время сексуальное насилие считалось неизбежным последствием вооруженного конфликта. Не то чтобы нормой, но и не сенсацией. Международное сообщество отошло от такой концепции.

"Сексуальное насилие представляет угрозу праву каждого человека на достойную жизнь, а также коллективному миру и безопасности человечества". Сложно не согласиться с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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Сразу несколько международных преступлений

Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, имеет признаки военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. В зависимости от конкретных обстоятельств действие может получить двойную квалификацию. Сколько бы времени не прошло с момента совершения сексуального насилия, сроки давности не применяются. Так что преступник будет привлечен к ответственности даже через 10, 20 или 30 лет.

Список компетентных органов варьируется от национальных судов Украины и судов иностранных государств согласно принципу универсальной юрисдикции до Международного уголовного суда. Последний, в связи с ограниченностью ресурсов, признал производство по сексуальному насилию – одним из приоритетов в ситуации российской агрессии против Украины.

Виновные в совершении сексуального насилия в Украине россияне фактически уже отбывают наказание: на территории России, которая медленно превращается в колонию строгого режима. Ведь шаг туда, шаг сюда, а там, за границей – приставы и судебный процесс.