Лондон размышляет над выходом из Совета Европы

Несколько суток назад правительство Риши Сунака подняло вопрос о выходе Великобритании из Совета Европы и, соответственно, из Европейского суда по правам человека. Формальное основание – невозможность соблюдения конвенционных стандартов обращения с нелегальными мигрантами, переплывающими Ла-Манш.

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Напомним, что ранее британцы иногда десятилетиями позволяли себе очень точечное и своеобразное отношение к требованиям Суда и Конвенции. Примером является голосование заключенных, которое по старой британской традиции на Альбионе не разрешено. И по цимбалам Конвенция.

Четыре десятилетия взаимно-вежливых переписок. Но как раз относительно всевозможных голосований, по странному стечению обстоятельств, Суд в январе 2023 года подал в Великобританию запрос о предоставлении сведений о референдуме по Brexit.

Запрос был подан в середине месяца для исследования приемлемости заявления в ЕСПЧ трех партий – лейбористов, зеленых и шотландской – по вопросу отказа в 2021 году суда в Лондоне исследовать вмешательство России через собственную агентуру и информационное пространство в голосование за выход Великобритании из Евросоюза.

Срок ответа Великобритании в Страсбурге был предоставлен до 23 апреля. Ну, а затем в Лондоне началась эпопея с неконвенциональными мигрантами, из-за которых следует выходить из ЕСПЧ. Кстати, когда был Brexit там тоже много было о мигрантах из Евросоюза. Но, похоже, к выходу из Совета Европы британцы оказались, мягко говоря, неготовыми.

Как это может повлиять на Украину

Сказать, что сейчас в Великобритании по поводу этих событий политическое цунами – это ничего не сказать. Какое значение это имеет для Украины? В общем, можно осторожно прогнозировать, что из Евросуда и Совета Европы Великобритания никуда не уйдет.

Также описанный выше "британский комплимент Страсбурга" нынешнему правительству с одной стороны не придаст ему поддержки. Но, с другой стороны, в измерении противодействия России после "Страсбурга" Сунак, очевидно, должен быть ястребом из ястребов. Ведь Brexit – это, в сущности, было детище его партии.

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Но может и новый премьер возникнет. Скорее – старый новый премьер, который является человеком экстравагантным, но из Совета Европы никогда и никуда выходить не хотел.

Так что все будет Украина. Потому что Украина два года назад подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу о нарушении Россией Конвенции во время преследования через собственную агентуру и информационное пространство "врагов русского народа" в европейских странах. Примером является семья Скрипалей. Так что мы точно из Совета Европы не спешим.