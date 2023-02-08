Лондон роздумує над виходом з Ради Європи

Декілька діб тому уряд Ріші Сунака порушив питання про вихід Великої Британії з Ради Європи та, відповідно, з Європейського суду з прав людини. Формальна підстава – неможливість дотримання конвенційних стандартів поводження із нелегальними мігрантами, які перепливають Ла-Манш.

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Нагадаю, що раніше британці іноді десятиріччями дозволяли собі дуже точкове та своєрідне ставлення до вимог Суду та Конвенції. Прикладом є голосування ув'язнених, яке за старою британською традицією на Альбіоні не дозволене. І по цимбалах та Конвенція.

Чотири десятиріччя взаємно-ввічливих листувань. Та як раз щодо всіляких там голосувань, за дивним збігом обставин, Суд у січні 2023 року подав до Великої Британії запит про надання відомостей про референдум щодо Brexit.

Запит був поданий в середині місяця для дослідження прийнятності заяви до ЄСПЛ трьох партій – лейбористів, зелених та шотландської – з питання відмови у 2021 році суду в Лондоні дослідити втручання Росії через власну агентуру та інформаційний простір у голосування за вихід Великої Британії з Євросоюзу.

Строк на відповідь Великій Британії у Страсбурзі надали до 23 квітня. Ну, а потім в Лондоні почалася епопея з неконвенційними мігрантами, через яких слід виходити з ЄСПЛ. До речі, коли був Brexit там також багато було про мігрантів з Євросоюзу. Але, здається, до виходу з Ради Європи британці виявилися, м'яко кажучи, неготовими.

Як це може вплинути на Україну

Сказати, що наразі у Великій Британії щодо цих подій політичне цунамі – це нічого не сказати. Яке значення це має для України? Загалом можна обережно прогнозувати, що з Євросуду та Ради Європи Великобританія нікуди не піде.

Також описаний вище "британський комплімент Страсбургу" нинішнього уряду з одного боку не додасть йому підтримки. Але, з іншого боку, у вимірі протидії Росії після "Страсбургу" Сунак, очевидно, має бути яструбом із яструбів. Адже Brexit – це ж, по суті, було дітище його партії.

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Але й може новий прем'єр виникне. Радше – старий новий прем'єр, який є людиною екстравагантною, але з Ради Європи ніколи та нікуди виходити не хотів.

Так що все буде Україна. Бо саме Україна два роки тому подала до ЄСПЛ міждержавну скаргу про порушення Росією Конвенції під час переслідування через власну агентуру та інформаційний простір "ворогів російського народу" в європейських країнах. Прикладом є родина Скрипалів. Отож ми точно з Ради Європи не поспішаємо.