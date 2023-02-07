Чому швидкий наступ не можливий для ворога

Ми ж можемо опиратись лише на дані з відкритих джерел, на основі яких складається ось така картина.

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Бої проти окупантів біля Кремінної та Вугледару насправді й так тривають. Тому для переходу до наступальних дій росіяни там масштабують зусилля, тобто спробують перекинути ще більше військ.

Так окупанти зможуть залучити певну кількість добре підготовлених (як за російськими реаліями) військ. Але нюанс в тому, що зараз все одно значну частку в кадровому складі армії Росії становлять саме "мобіки", а не кадровики. А частинам з "елітаріїв" фланги прикривають все одно підрозділи мобрезерву, де зі зброї — хіба автомати Калашникова.

Тим більш, що росіяни не відмовляться від облоги Бахмута, накопичення військ в районі Мелітополя та спроб наступати в районі Оріхова та Гуляйполя, що само по собі розмиває ресурси. Відповідно, концентрований удар біля Кремінної та Вугледару окупанти завдати не зможуть, замість швидкого наступу буде повільне "прогризання", що означатиме нові важкі втрати для ворога.

ЗСУ буде важко у наступні декілька тижнів

Цілком ймовірно, що на ці напрямки росіяни спробують залучити максимально можливу кількість нової техніки за підтримки артилерійським вогнем. Але, як підказує формальна логіка, якщо у ворога на якомусь із напрямків щось прибуло, значить на інших напрямках – почало не вистачати.

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Як зробити так, щоб у наших захисників були усі умови та можливості для ефективної відсічі росіянам біля Вугледару та Кремінної? Очевидно, саме ці речі й обговорюються під час засідань Ставки верховного головнокомандувача, за підсумками яких виходять зазвичай сухі та малоінформативні релізи.

У наступні декілька тижнів росіяни зможуть повторити не умовне "24 лютого", а скоріше Арденнський контрнаступ нацистів. У сенсі спроби наступати з широкими цілями при недостатній кількості засобів та сил.

Така історична паралель якраз означає, що нашим захисникам буде важко в наступні декілька тижнів. Якщо вже пригадувати, німці під час Арденнської операції змогли наступати лише 2 тижні, але от для відкидання нацистів на попередні позиції та просування вперед союзникам знадобився ще 1 місяць.

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На українців чекають важкі новини

Наступні декілька тижнів будуть нести й важкі звістки з фронту. Частина з них буде правдою, а частина із них буде вкидами росіян. Як тоді розібратись у ситуації за настільки важких умов? А перш ніж щось розганяти в соцмережах, то задати собі пряме питання: "Як допоможе бійцям на фронті те, що я зараз поширю?".

Поки не буде прямої відповіді на це питання, краще нічого зайвого й не писати у соцмережах.