Психолог назвала 3 наибольшие проблемы в истории с групповым изнасилованием на Закарпатье

История с изнасилованием 14-летней девушки на Закарпатье, которая произошла в 2021 году, довольно сложная. Тут есть много разных проблем и выводов как для родителей, так и для государства.

Об этом 24 Каналу рассказала психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко. Она выделила три проблемы, над которыми нужно работать по поводу инцидента с групповым изнасилованием на Закарпатье.

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Родители должны говорить с детьми о теме секса

Как подчеркнула Холоденко, одна из наибольших проблем, которая случилась, – девушка вовремя не рассказала об изнасиловании из-за стыда. И бабушка узнала об этой ужасной истории всего на 20 день. Это, по ее мнению, мешало получить все необходимые доказательства.

Конечно, это отнюдь не вина девушки. Но родителям в целом следует больше работать над сексуальным образованием детей. Важно, чтобы они не стеснялись о таком говорить.

Снять биоматериал оказалось нереально. Родители, разговаривайте с детьми на темы секса. Особенно сейчас, когда агрессии очень много из тиктока и других источников. Ребенок должен первым сказать об этом вам. Это может защитить его от дальнейших изнасилований или издевательств,

– заметила Холоденко.

Вторая проблема – дальнейшая помощь пострадавшей. Ребенок пережил изнасилование, а подростки распространяли видео, которое увидели другие ученики и люди, проживающие в этой местности. Психолог предполагает, что пострадавших детей нужно переводить на дистанционное обучение, чтобы они не подверглись дальнейшим издевательствам, которые могут получить в школе среди сверстников. Также им нужно очень помогать.

Третья проблема – нужно максимально серьезно заняться сексуальным воспитанием детей и подростков. Это позволит уберечь их от столь ужасных ситуаций.

Есть еще ряд других непростых вопросов

Психолог подчеркнула, что дело действительно очень сложное и вызывает много еще и неочевидных социальных вопросов, на которые нужно будет искать ответ. Она напомнила также, что в изнасиловании принимали участие трое парней, двое из которых – братья-близнецы. Их отец сейчас находится в ВСУ. И это тоже проблема.

Здесь еще есть другая проблема. Что с этими ребятами будет дальше? Как они будут жить в этом обществе? Их отец вернется с фронта. Как ему будет? Столько социальных вопросов. Какая работа проделана в классе, селе; как эти люди живут и взаимодействуют дальше? – говорит психолог.

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