Психологиня назвала 3 найбільші проблеми в історії з груповим зґвалтуванням на Закарпатті
Історія зі зґвалтуванням 14-річної дівчини на Закарпатті, яка сталася у 2021 році, досить складна і має багато різних проблем та висновків. Як до батьків, так і до держави.
Про це 24 Каналу розповіла психологиня, кандидатка філософських наук Наталія Холоденко. Вона виділила три проблеми, над якими потрібно працювати щодо інциденту із груповим зґвалтуванням на Закарпатті.
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Батьки мають говорити з дітьми на тему сексу
Як наголосила Холоденко, одна з найбільших проблем, яка трапилася, – дівчина вчасно не розповіла про зґвалтування через сором. І бабуся дізналася про цю жахливу історію лише на 20 день. Це, на її думку, заважало отримати усі необхідні докази у справі.
Звісно, це аж ніяк не провина дівчини. Але батькам загалом варто більше працювати над сексуальною освітою дітей. Важливо, щоб вони не соромилися про таке говорити.
Зняти біологічний матеріал виявилося неможливо. Батьки, говоріть з дітьми на теми сексу. Особливо зараз, коли агресії дуже багато з тіктоку та інших джерел. Дитина має першою сказати про це вам. Це може захистити її від подальших зґвалтувань чи знущання,
– зауважила Холоденко.
Друга проблема – подальша допомога постраждалій. Дитина пережила зґвалтування, а підлітки поширювали це відео, яке побачили інші учні та люди, які проживають у цій місцевості. Психологиня припускає, що постраждалих дітей потрібно переводити на дистанційне навчання, щоб вони не зазнали подальших знущань, які можуть отримати в школі серед однолітків. Також їм потрібно максимально допомагати.
Третя проблема – потрібно максимально серйозно зайнятися сексуальним вихованням дітей та підлітків. Це дозволить вберегти їх від таких жахливих ситуацій.
Є ще низка інших непростих питань
Психологиня підкреслила, що справа дійсно надзвичайно складна і викликає багато ще й неочевидних соціальних питань, на які потрібно буде шукати відповідь. Вона нагадала також, що у ґвалтуванні брали участь троє хлопців, двоє з яких – брати-близнюки. Їх батько зараз перебуває в ЗСУ. І це також проблема.
Тут ще є інша проблема. Що з цими хлопцями буде далі? Як вони житимуть в цьому суспільстві? Їх батько повернеться з фронту. А як йому буде? Стільки соціальних питань. Яка робота проведена в класі, селі; як ці люди далі живуть та взаємодіють? – говорить психологиня.
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: що відомо
- Ще влітку 2021 року троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину на Закарпатті та зняли все на відео. Вони були усі знайомі між собою.
- Нещодавно суд видав вирок для трьох обвинувачених. Їх визнали винними у скоєнні "сексуального насильства без проникнення" та призначили 5 років ув'язнення. Однак, враховуючи те, що вони були неповнолітніми, їм дали випробовувальний термін на 2 роки. На це ще й вплинули позитивні відгуки про підлітків з місця проживання та навчального закладу.
- Повідомляють, що постраждала не мала на суді адвоката. Її представляла служба захисту дітей місцевої сільради, де працює мати одного з ґвалтівників.
- Батько постраждалої вже підкреслив, що до останнього боротиметься за справедливе покарання для цих підлітків.