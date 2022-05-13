Изнасилование женщин – это не просто о "сексуальном удовольствии", – историк

Россияне системно совершают преступления против украинского народа, желая уничтожить нашу нацию как таковую. Они насилуют и убивают наших людей.

"Это геноцид нации, а не народа"

Такие случаи насилия также можно считать геноцидом, однако не все страны пока соглашаются это признавать. Об этом 24 каналу сказал историк Ярослав Грицак.

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По его словам, термин "геноцид" – массовое сознательное уничтожение определенных групп населения – стал политическим. Как он пояснил, его юридическая трактовка очень сужена.

Относительно самого факта геноцида в Украине – это не геноцид украинцев как народа, это скорее национальный геноцид,

– считает Грицак.

Путин хочет стереть украинскую нацию разными способами

Он добавил, что очевидно – всех украинцев уничтожить невозможно, даже в самой страшной войне. Однако кремлевский глава Путин хочет стереть Украину с карт не только как политическое, но и культурное сообщество. Ради этого он будет уничтожать определенные группы, которые являются носителем этой идентичности.

В частности, прежде всего речь идет о культурных элитах, участниках АТО, местной администрации. И это является уничтоженим нации, а не этноса, считает историк. Поэтому действия российской армии имеют определенно геноцидный характер.

Изнасилование женщин – также геноцид

Лемкин (польский юрист Рафаэль Лемкин, который ввел термин "геноцид" в 1944 году – 24 канал) считал, что изнасилование женщин – это также акт геноцида,

– пояснил Грицак.

"Это не просто о "сексуальном удовольствии", а сознательный акт унижения и уничтожения возможностей женщин рожать детей этой самой национальности", – добавил он.

Изнасилование женщин – это не просто "сексуальное удовольствие", – историк: смотрите видео

Россиянам разрешают насиловать украинцев

Российский диктатор Владимир Путин лично отдавал приказы своим военным-нелюдям об изнасиловании украинок. Все для того, чтобы уничтожить Украину. Такое мнение озвучила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Всего в Украине зафиксировали уже сотни случаев изнасилований, в том числе и несовершеннолетних девушек и даже младенцев. Теперь путинская армия будет ассоциироваться только с десантником-педофилом.

Только после освобождения Киевской области от вражеской оккупации, люди начали сообщать об изнасиловании россиянами. Впоследствии на горячую линию по оказанию психологической поддержки поступило более 400 звонков с историями сексуального насилия россиян над украинцами.

Ужасные случаи насилия

Во время оккупации Ирпеня российские оккупанты изнасиловали женщину и ее несовершеннолетнюю дочь. Жестокие наемники Путина избивали женщину и 15-летнюю девочку на глазах у ее старшей дочери. К сожалению, женщина и ее младшая дочь – мертвы.

В Киевской области россияне совершали зверства в доме, где жили супруги с маленьким сыном. 9 марта оккупанты застрелили мужчину, потому что он хотел защитить своих родных. После этого двое военных неоднократно насиловали женщину. Нелюди угрожали, что если она будет сопротивляться, они навредят маленькому сыну.

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