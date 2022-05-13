Росія хоче винищити українську націю різними способами, – історик

Росіяни системно вчиняють злочини проти українського народу. Вони ґвалтують та вбивають наших людей.

Такі випадки насилля також можна вважати геноцидом, однак не всі країни поки погоджуються це визнавати. Про це 24 каналу сказав історик Ярослав Грицак.

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Лемкін (польський правник Рафаель Лемкін, який запровадив термін "геноцид" 1944 року – 24 канал) вважав, що зґвалтування жінок – це також акт геноциду,

– пояснив Грицак.

"Це не просто про "сексуальне задоволення", а свідомий акт приниження та знищення можливостей жінок народжувати дітей цієї самої національності", – додав він.

"Це геноцид нації, а не народу"

За його словами, термін "геноцид" – масове свідоме знищення певних груп населення – став політичним. Як він пояснив, його юридичне трактування дуже звужене.

Щодо самого факту геноциду в Україні – це не є геноцид українців як народу, це є радше національний геноцид,

– вважає Грицак.

Він додав, що очевидно – всіх українців знищити неможливо, навіть у найстрашнішій війні. Однак кремлівський глава Путін хоче стерти Україну з карт не тільки як політичну, а й культурну спільноту. Заради цього він знищуватиме певні групи, які є носієм цієї ідентичності.

Зокрема, насамперед мовиться про культурні еліти, учасники АТО, місцеву адміністрацію. І це є знищення нації, а не етносу, вважає історик. Тож дії російської армії мають виразно геноцидний характер.

Зґвалтування жінок – це не просто "сексуальне задоволення", – історик: дивіться відео

Росіянам дозволяють ґвалтувати українців

Російський диктатор Володимир Путін особисто віддавав накази своїм військовим-нелюдям про ґвалтування українок. Все для того, аби знищити Україну. Таку думку озвучила українська омбудсменка Людмила Денісова.

Загалом в Україні зафіксували вже сотні випадків зґвалтувань, зокрема й неповнолітніх дівчат і навіть немовлят. Тепер путінська армія асоціюватиметься лише з десантником-педофілом.

Лише після звільнення Київщини від ворожої окупації, люди почали повідомляти про зґвалтування росіянами. Згодом на гарячу лінію з надання психологічної підтримки надійшло понад 400 дзвінків з історіями сексуального насильства росіян над українцями.

Жахливі випадки насилля

Під час окупації Ірпеня російські окупанти зґвалтували жінку та її неповнолітню доньку. Жорстокі найманці Путіна били жінку та 15-річну дівчинку на очах у її старшої доньки. На жаль, жінка та її молодша донька – мертві.

На Київщині росіяни здійснювали звірства у будинку, де жило подружжя з маленьким сином. 9 березня окупанти застрелили чоловіка, бо він хотів захистити своїх рідних. Після цього двоє військових неодноразово ґвалтували жінку. Нелюди погрожували, що якщо вона буде чинити опір, вони зашкодять маленькому сину.

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