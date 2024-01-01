ЦАХАЛ заявляет о выводе бригад из Газы: означает ли это окончание войны

Армия обороны Израиля объявила о начале вывода пяти бригад из Сектора Газа. В то же время, военные заявляют о росте контроля на земле и готовности к длительной войне.

Как сообщают СМИ, ЦАХАЛ считает, что конфликт с ХАМАС будет продолжаться в 2024 году. Военные готовы к дальнейшим боевым действиям, хотя и не таким интенсивным, как до сих пор.

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Война с ХАМАС будет продолжаться

Израильские военные продолжают операции в Газе, в том числе в районах Дарадж и Туффах. Война, разразившаяся после нападения ХАМАС, уже унесла тысячи жизней.

Мы сосредоточены на завершении миссии и обеспечении безопасности Израиля. Вывод войск является частью стратегического плана,

– заявил представитель ЦАХАЛ.

К военным действиям ЦАХАЛ в Секторе Газа привлечены разные дивизии, борющиеся с группировкой ХАМАС на разных фронтах.

Контекст

Следует упомянуть, 7 октября ХАМАС выпустил тысячи ракет по Израилю, взяв заложников и – под контроль пограничные города. ЦАХАЛ немедленно приступил к контртеррористической операции, возобновив контроль над территориями, введя военное положение.

Израильские войска сосредоточились на ликвидации ХАМАС, что привело к значительным потерям среди боевиков и гражданского населения. Согласно заявлениям ЦАХАЛ, было убито около 8 500 боевиков-террористов с начала конфликта.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 28 октября подтвердил, что второй этап войны против ХАМАС уже начался "Наши командиры и солдаты, воюющие на вражеской территории, знают, что за ними стоит нация и национальное руководство" – сказал тогда он.

Израиль заявил о полной осаде Сектора Газа, обесточивании региона и требовании освобождения заложников. Гуманитарная ситуация в Газе ухудшилась из-за прекращения поставок электроэнергии и топлива.

ООН призывала к открытию гуманитарных коридоров и освобождение заложников. Собственно, начавшееся 24 ноября перемирие сопровождалось освобождением заложников и оказанием гуманитарной помощи.

"К Газе должны быть допущены жизненно необходимые товары, в частности топливо, еда и вода. Нам нужен быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ", – писал Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Согласно заявлению министерства здравоохранения Газы, в результате конфликта погибли более 21 000 человек. Однако важно понимать, что это ведомство подконтрольно ХАМАС.