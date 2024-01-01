ЦАХАЛ заявляє про виведення бригад із Гази: чи означає це закінчення війни

1 січня 2024, 22:57
Читать новость на русском

Джерело:

The Times of Israel

Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок виведення п'яти бригад з Сектора Гази. Водночас військові заявляють про зростання контролю на землі та готовність до тривалої війни.

Як повідомляють засоби масової інформації, ЦАХАЛ вважає, що конфлікт з ХАМАС триватиме у 2024 році. Військові готові до подальших бойових дій, хоча й не таких інтенсивних, як до цього.

Дивіться також "Все (не) закінчиться до Різдва"․ Чому світ палає, а війни стають довшими і жорстокішими

Війна з ХАМАС триватиме

Ізраїльські військові продовжують операції в Газі, зокрема в районах Дарадж і Туффах. Війна, що спалахнула після нападу ХАМАС, вже забрала тисячі життів.

Ми зосереджені на завершенні місії та забезпеченні безпеки Ізраїлю. Виведення військ є частиною стратегічного плану,
– заявив представник ЦАХАЛ.

До військових дій ЦАХАЛ в Секторі Гази залучені різні дивізії, які борються з угрупуванням ХАМАС на різних фронтах.

Зверніть увагу! Відповідно до заяви міністерства охорони здоров'я Гази, внаслідок конфлікту загинуло понад 21 000 людей. Однак важливо розуміти, що це відомство підконтрольне ХАМАС.

Контекст

  • Слід згадати, 7 жовтня ХАМАС випустив тисячі ракет по Ізраїлю, взявши заручників та – під контроль прикордонні міста. ЦАХАЛ негайно розпочав контртерористичну операцію, відновивши контроль над територіями, ввівши воєнний стан.
  • Ізраїльські війська зосередилися на ліквідації ХАМАС, що призвело до значних втрат серед бойовиків та цивільного населення. Відповідно до заяв ЦАХАЛ, було вбито близько 8 500 бойовиків-терористів з початку конфлікту.
  • Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу 28 жовтня підтвердив, що другий етап війни проти ХАМАС вже розпочався. "Наші командири й солдати, які воюють на ворожій території, знають, що за ними стоїть нація і національне керівництво", – сказав тоді він.
  • Ізраїль заявив про повну облогу Сектора Гази, знеструмлення регіону та вимогу звільнення заручників. Гуманітарна ситуація в Газі погіршилася через припинення постачання електроенергії та палива.
  • ООН закликала до відкриття гуманітарних коридорів та звільнення заручників. Власне, перемир'я, що розпочалося 24 листопада, супроводжувалося звільненням заручників та наданням гуманітарної допомоги.
  • "До Гази повинні бути допущені життєво необхідні товари, зокрема паливо, їжа і вода. Нам потрібен швидкий і безперешкодний гуманітарний доступ", – писав Генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак