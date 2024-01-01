ЦАХАЛ заявляє про виведення бригад із Гази: чи означає це закінчення війни
Джерело:The Times of Israel
Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок виведення п'яти бригад з Сектора Гази. Водночас військові заявляють про зростання контролю на землі та готовність до тривалої війни.
Як повідомляють засоби масової інформації, ЦАХАЛ вважає, що конфлікт з ХАМАС триватиме у 2024 році. Військові готові до подальших бойових дій, хоча й не таких інтенсивних, як до цього.
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Війна з ХАМАС триватиме
Ізраїльські військові продовжують операції в Газі, зокрема в районах Дарадж і Туффах. Війна, що спалахнула після нападу ХАМАС, вже забрала тисячі життів.
Ми зосереджені на завершенні місії та забезпеченні безпеки Ізраїлю. Виведення військ є частиною стратегічного плану,
– заявив представник ЦАХАЛ.
До військових дій ЦАХАЛ в Секторі Гази залучені різні дивізії, які борються з угрупуванням ХАМАС на різних фронтах.Зверніть увагу! Відповідно до заяви міністерства охорони здоров'я Гази, внаслідок конфлікту загинуло понад 21 000 людей. Однак важливо розуміти, що це відомство підконтрольне ХАМАС.
Контекст
- Слід згадати, 7 жовтня ХАМАС випустив тисячі ракет по Ізраїлю, взявши заручників та – під контроль прикордонні міста. ЦАХАЛ негайно розпочав контртерористичну операцію, відновивши контроль над територіями, ввівши воєнний стан.
- Ізраїльські війська зосередилися на ліквідації ХАМАС, що призвело до значних втрат серед бойовиків та цивільного населення. Відповідно до заяв ЦАХАЛ, було вбито близько 8 500 бойовиків-терористів з початку конфлікту.
- Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу 28 жовтня підтвердив, що другий етап війни проти ХАМАС вже розпочався. "Наші командири й солдати, які воюють на ворожій території, знають, що за ними стоїть нація і національне керівництво", – сказав тоді він.
- Ізраїль заявив про повну облогу Сектора Гази, знеструмлення регіону та вимогу звільнення заручників. Гуманітарна ситуація в Газі погіршилася через припинення постачання електроенергії та палива.
- ООН закликала до відкриття гуманітарних коридорів та звільнення заручників. Власне, перемир'я, що розпочалося 24 листопада, супроводжувалося звільненням заручників та наданням гуманітарної допомоги.
- "До Гази повинні бути допущені життєво необхідні товари, зокрема паливо, їжа і вода. Нам потрібен швидкий і безперешкодний гуманітарний доступ", – писав Генсек ООН Антоніу Гутерреш.