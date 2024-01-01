ЦАХАЛ заявляє про виведення бригад із Гази: чи означає це закінчення війни

Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок виведення п'яти бригад з Сектора Гази. Водночас військові заявляють про зростання контролю на землі та готовність до тривалої війни.

Як повідомляють засоби масової інформації, ЦАХАЛ вважає, що конфлікт з ХАМАС триватиме у 2024 році. Військові готові до подальших бойових дій, хоча й не таких інтенсивних, як до цього.

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Війна з ХАМАС триватиме

Ізраїльські військові продовжують операції в Газі, зокрема в районах Дарадж і Туффах. Війна, що спалахнула після нападу ХАМАС, вже забрала тисячі життів.

Ми зосереджені на завершенні місії та забезпеченні безпеки Ізраїлю. Виведення військ є частиною стратегічного плану,

– заявив представник ЦАХАЛ.

До військових дій ЦАХАЛ в Секторі Гази залучені різні дивізії, які борються з угрупуванням ХАМАС на різних фронтах.

Контекст

Слід згадати, 7 жовтня ХАМАС випустив тисячі ракет по Ізраїлю, взявши заручників та – під контроль прикордонні міста. ЦАХАЛ негайно розпочав контртерористичну операцію, відновивши контроль над територіями, ввівши воєнний стан.

Ізраїльські війська зосередилися на ліквідації ХАМАС, що призвело до значних втрат серед бойовиків та цивільного населення. Відповідно до заяв ЦАХАЛ, було вбито близько 8 500 бойовиків-терористів з початку конфлікту.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу 28 жовтня підтвердив, що другий етап війни проти ХАМАС вже розпочався. "Наші командири й солдати, які воюють на ворожій території, знають, що за ними стоїть нація і національне керівництво", – сказав тоді він.

Ізраїль заявив про повну облогу Сектора Гази, знеструмлення регіону та вимогу звільнення заручників. Гуманітарна ситуація в Газі погіршилася через припинення постачання електроенергії та палива.

ООН закликала до відкриття гуманітарних коридорів та звільнення заручників. Власне, перемир'я, що розпочалося 24 листопада, супроводжувалося звільненням заручників та наданням гуманітарної допомоги.

"До Гази повинні бути допущені життєво необхідні товари, зокрема паливо, їжа і вода. Нам потрібен швидкий і безперешкодний гуманітарний доступ", – писав Генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Відповідно до заяви міністерства охорони здоров'я Гази, внаслідок конфлікту загинуло понад 21 000 людей. Однак важливо розуміти, що це відомство підконтрольне ХАМАС.