Ответственный за резню в Нириме: Израиль заявил о ликвидации командира Нухбы

Солдаты ЦАХАЛ убили командующего силами Нухба Биллала Аль Кедру. Он отвечал за резню в кибуце Нириме.

Убийство произошло во время ударов ЦАХАЛ по террористической инфраструктуре в Секторе Газа. Кстати, израильская армия также обстреляла более 100 военных объектов ХАМАС.

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Стало известно о ликвидации командира Нухбы

По словам израильской армии, во время широкомасштабных ударов ЦАХАЛ по старшим оперативникам и террористической инфраструктуре в Секторе Газа был убит командир Нухбы, отвечавший за резню в кибуце Нириме.

После разведки истребители ЦАХАЛ действовали в Секторе Газа и минувшей ночью убили Биллала Аль Кедру, командующего силами Нухба в южном Хан-Юнисе, отвечавшем за резню в кибуце Нириме. Боевики ХАМАС и Исламского джихада также были убиты,

– заявили солдаты ЦАХАЛ.

Момент удара по командующему силами Нухбы: смотрите видео

Обратите внимание! Нухба – это террористическая организация ХАМАС. Эти так называемые "элитные силы" состоят из террористов, отобранных высокопоставленными оперативниками ХАМАС, предназначенных для совершения террористических атак, таких как засады, рейды, штурмы, проникновение через террористические туннели, а также ведение противотанкового, ракетного и снайперского огня.

Боевики Нухбы были одними из ведущих сил, проникших в Израиль, чтобы совершать террористические акты.

Кроме этого, ЦАХАЛ также нанес удары по более чем 100 военным объектам, расположенным в Зайтуне, Хан-Юнисе и западной Джабалии. Отмечается, что эти удары повлияли на возможности террористической организации ХАМАС, нанеся удары по ее оперативным командным центрам, военным комплексам, десяткам пусковых установок, пусковым пунктам противотанковых ракет и наблюдательным пунктам.

Также были поражены пункты оперативного управления террористической организации "Исламский джихад".

Израиль завершает подготовку к наступлению на Сектор Газа

Напомним, ранее в ЦАХАЛ заявили, что готовы расширить наступление путем реализации широкого спектра наступательных оперативных планов. Они включают "общую и скоординированную атаку с воздуха, моря и суши".

Известно, что израильская армия завершает призыв сотен тысяч резервистов, а управление логистики работает над тем, чтобы обеспечить войска всем необходимым для наземного наступления.