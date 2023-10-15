Відповідальний за різанину в Нірімі: Ізраїль заявив про ліквідацію командира Нухби

Солдати ЦАХАЛ вбили командувача силами Нухба Біллала Аль Кедру. Він відповідав за різанину в кібуці Нірімі.

Вбивство сталося під час ударів ЦАХАЛ по терористичній інфраструктурі в Секторі Гази. До речі, також ізраїльська армія обстріляла понад 100 військових об'єктів ХАМАС.

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Стало відомо про ліквідацію командира Нухби

За словами ізраїльської армії, під час широкомасштабних ударів ЦАХАЛ по старших оперативниках і терористичній інфраструктурі в Секторі Гази було вбито командира Нухби, який відповідав за різанину в кібуці Нірімі.

Після розвідки винищувачі ЦАХАЛ діяли в Секторі Газа і минулої ночі вбили Біллала Аль Кедру, командувача силами Нухба в південному Хан-Юнісі, який відповідав за різанину в кібуці Нірімі. Бойовики ХАМАС та Ісламського джихаду також були вбиті,

– заявили солдати ЦАХАЛ.

Момент удару по командувачу силами Нухби: дивіться відео

Зверніть увагу! Нухба – це терористична організація ХАМАС. Ці так звані "елітні сили" складаються з терористів, відібраних високопоставленими оперативниками ХАМАС, призначених для здійснення терористичних атак, таких як засідки, рейди, штурми, проникнення через терористичні тунелі, а також для ведення протитанкового, ракетного та снайперського вогню.

Бойовики Нухби були одними з провідних сил, які проникли в Ізраїль, щоб здійснювати терористичні акти.

Крім цього, ЦАХАЛ також завдав ударів по понад 100 військових об'єктах, розташованих у Зайтуні, Хан-Юнісі та західній Джабалії. Зазначається, що ці удари вплинули на можливості терористичної організації ХАМАС, завдавши ударів по її оперативних командних центрах, військових комплексах, десятках пускових установок, пускових пунктів протитанкових ракет і спостережних пунктів.

Також були уражені пункти оперативного управління терористичної організації "Ісламський джихад".

Ізраїль завершує підготовку до наступу на Сектор Гази

Нагадаємо, що раніше у ЦАХАЛ заявили, що готові розширити наступ шляхом реалізації широкого спектра наступальних оперативних планів. Вони включають "спільну і скоординовану атаку з повітря, моря і суші".

Відомо, що ізраїльська армія завершує призов сотень тисяч резервістів, а управління логістики працює над тим, щоб забезпечити війська всім необхідним для наземного наступу.