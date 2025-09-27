27 сентября, 17:00
Израильский Patriot уже месяц работает в Украине, еще две системы на подходе, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Израиль передал Украине систему Patriot. Она работает в Украине уже месяц.
Он добавил, что Украина получит еще 2 Patriot осенью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Что Зеленский сообщил об израильском Patriot в Украине?
Израильский комплекс работает в Украине. Месяц. Месяц работает. Две системы Patriot мы получаем осенью,
– отметил президент.
Далее президент отказался озвучивать больше информации о Patriot в Украине.