27 сентября, 17:00
Израильский Patriot уже месяц работает в Украине, еще две системы на подходе, – Зеленский

Сергей Попович

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Израиль передал Украине систему Patriot. Она работает в Украине уже месяц.

Он добавил, что Украина получит еще 2 Patriot осенью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Что Зеленский сообщил об израильском Patriot в Украине?

Израильский комплекс работает в Украине. Месяц. Месяц работает. Две системы Patriot мы получаем осенью, 
– отметил президент.

Далее президент отказался озвучивать больше информации о Patriot в Украине.

 