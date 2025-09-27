Израильский Patriot уже месяц работает в Украине, еще две системы на подходе, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Израиль передал Украине систему Patriot. Она работает в Украине уже месяц.

Он добавил, что Украина получит еще 2 Patriot осенью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Что Зеленский сообщил об израильском Patriot в Украине?

Израильский комплекс работает в Украине. Месяц. Месяц работает. Две системы Patriot мы получаем осенью,

– отметил президент.

Далее президент отказался озвучивать больше информации о Patriot в Украине.