27 вересня, 17:00
Ізраїльський Patriot вже місяць працює в Україні, ще дві системи на підході, – Зеленський

Сергій Попович
Основні тези
  • Ізраїльська система Patriot працює в Україні вже місяць, повідомив президент Зеленський.
  • Україна отримає ще дві системи Patriot восени.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Ізраїль передав Україні систему Patriot. Вона працює в Україні вже місяць.

Він додав, що Україна отримає ще 2 Patriot восени. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Що Зеленський повідомив про ізраїльський Patriot в Україні?

Ізраїльський комплекс працює в Україні. Місяць. Місяць працює. Дві системи Patriot ми отримуємо восени, 
– зазначив президент.

Далі президент відмовився озвучувати більше інформації про Patriot в Україні.

Чи може Україна розраховувати на більше зброї від США?

  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю для Fox News заявив, що Україна безперервно отримуватиме американську зброю, профінансовану країнами НАТО через ініціативу PURL.

  • На пакети американської зброї для України вже спрямовано 2 мільярди доларів, а нові пакети допомоги перебувають на розгляді.

  • Володимир Зеленський попросив у Дональда Трампа надати Україні далекобійні ракети Tomahawk. В інтерв'ю після бесіди з Трампом Зеленський зазначив, що американський президент позитивно сприйняв ідею постачання крилатих ракет великої дальності. Ці ракети здатні вражати цілі на відстані 1500 кілометрів та мають бойовий заряд вагою 450 кілограмів.