Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Ізраїль передав Україні систему Patriot. Вона працює в Україні вже місяць.

Він додав, що Україна отримає ще 2 Patriot восени. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Що Зеленський повідомив про ізраїльський Patriot в Україні?

Ізраїльський комплекс працює в Україні. Місяць. Місяць працює. Дві системи Patriot ми отримуємо восени,

– зазначив президент.

Далі президент відмовився озвучувати більше інформації про Patriot в Україні.

