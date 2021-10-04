Я такой же свидетель, – 17-летний подозреваемый в убийстве Артура Ерохина отрицает свою вину

Суд в Чернигове избрал меру пресечения одному из 4 подозреваемых в убийстве капитана полиции Артура Ерохина.

Следующие 60 суток подозреваемый в убийстве проведет под стражей. Однако парень свою вину отрицает.

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Парень говорит, что не бил полицейского

Дмитрий Туник, которого подозревают в убийстве Артура Ерохина, в суде рассказал, что не видел, как начинался конфликт. Его брат пошел в супермаркет, а сам Дмитрий – в уборную. Парень убеждает, что когда возвращался, подруга его брата прибежала и сказала, что возле "АТБ" драка.

Почему началась драка, Ярослав, брат Дмитрия, так и не сказал, однако ребята решили отомстить полицейским. Туник убеждает, что он только один раз толкнул правоохранителя, а били другие. Поэтому юноша не понимает, почему его хотят судить.

Илья (один из подозреваемых – 24 канал) нанес больше всего ударов. Бил в голову 7 раз, это то, что я видел. Я такой же свидетель, как и другие люди, что были рядом. Тогда их получается тоже надо судить за то, что они не оказывали помощь,

– заявил Дмитрий Туник.

Кроме того, парень рассказал, что прежде чем уйти с места драки, он и другие подозреваемые сначала проверили, живы ли полицейские. По словам Туника, никто убивать не хотел.

Несмотря на это один из свидетелей драки заявил, что 17-летний парень тоже избивал полицейских. Также во время обыска у подростка изъяли куртку со следами крови.

Убийство Артура Ерохина: главное

В ночь на 2 октября 2021 года группа подростков напала на двоих полицейских возле супермаркета "АТБ". По предварительной информации, одному из них – Артуру Ерохину, нанесли больше 20 ударов в голову, из-за чего тот погиб на месте.

Другого правоохранителя, Владимира Савона, удалось спасти. Он сейчас с забойными ранами лица и головы и сотрясением мозга находится в больнице. Состояние правоохранителя медики оценивают как удовлетворительное.

С капитаном Артуром Ерохиным простились 4 октября. У него остались жена и двое детей – дочь и сын.

Правоохранители объявили подозрение в убийстве 4 местным жителям, самому старшему из которых 18 лет. Кроме того, еще одного 32-летнего мужчину обвиняют в ограблении потерпевших.

По делу об убийстве Артура Ерохина будет еще не меньше 3 судебных заседаний, на которых будут выбирать меры пресечения другим подозреваемым, возраст которых 16, 17 и 18 лет.