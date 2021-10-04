По словам Сергея Туника, когда между правоохранителями и подростками вспыхнул конфликт, очевидцы вызвали патрульных. Впрочем, это не помогло мирно решить спор.
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Отец подростка утверждает, мол, один из тех правоохранителей, которые принимали участие в драке, начал бросаться даже на патрульных. В ответ те применили газовый баллончик и якобы уехали. "Почему они всех не забрали? Спасли бы жизнь людей. А так, проигнорировали", – возмутился он.
Что рассказал отец подозреваемого
Туник пояснил, что в тот вечер 2 девушки и 2 парня – Ярослав и Дима – гуляли в центре Чернигова. Одна из девушек плохо себя чувствовала, поэтому подростки поехали в АТБ, чтобы купить там воду. Далее Дима якобы пошел в туалет за магазин, а Ярослав зашел в заведение. "И Дима уже когда возвращался, то к нему бежала девочка со словами, что бьют Ярослава. Когда подошел, то увидел на его щеке гематому и течет кровь сзади", – отметил отец подозреваемого.
То есть его или ударили, или толкнули, он упал головой о ступеньки. Это должны были зафиксировать камеры наблюдения,
– добавил мужчина.
Он также отметил, что на крик компании сбежались люди. Среди них были еще 2 юношей, знакомых Ярослава. Мол, именно они уже продолжили конфликт с правоохранителями. Впрочем, из-за чего между ними возник спор – Туник не знает.
Что об этом говорят в полиции
В патрульной полиции Черниговщины подтвердили, что в тот вечер действительно было несколько вызовов в супермаркет "АТБ", и экипажи приезжали на место. Впрочем, комментировать там пока ничего не могут, ведь ведется служебное расследование.
"О применении газового баллончика никакой информации у меня нет. Мы тоже все это проверяем. Но ни подтвердить, ни опровергнуть пока ничего не могу", – пояснил начальник областной полиции Андрей Думич.
Нападение на полицейских в Чернигове: что известно
- Жуткий инцидент произошел в районе Масаны в ночь на 2 октября. По предварительной информации, одному из полицейских, Артуру Ерохину нанесли 20 ударов в голову. Мужчина погиб на месте.
- С Ерохиным попрощались в родном городе 4 октября. У него осталась жена, дочь и сын. Мужчина имел звание капитана Национальной полиции.
- Другого правоохранителя, Владимира Савона, удалось спасти. У него раны лица, головы и сотрясение головного мозга. Мужчина находится в больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.
- Все подозреваемые в нападении – местные жители. Самому младшему 16 лет, еще двум по 17 лет, самому старшему – 18. Еще одного мужчину, которому 32, подозревают в ограблении пострадавших.