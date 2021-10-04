За словами Сергія Туніка, коли між правоохоронцями та підлітками спалахнув конфлікт, очевидці виклили патрульних. Втім, це не допомогло мирно розв'язати суперечку.
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Батько підлітка стверджує, мовляв, один із тих правоохоронців, які брали участь у бійці, почав кидатися навіть на патрульних. У відповідь ті застосували газовий балончик й нібито поїхали. "Чому вони всіх не забрали? Врятували б життя людей. А так, проігнорували", – обурився він.
Що розповів батько підозрюваного
Тунік пояснив, що у той вечір 2 дівчини та 2 хлопця – Ярослав та Діма – гуляли у центрі Чернігова. Одна із дівчат погано почувалася, тож підлітки поїхали в АТБ, аби купити там воду. Далі Діма нібито пішов у туалет за магазин, а Ярослав зайшов у заклад. "І Діма вже коли повертався, то до нього бігла дівчинка зі словами, що б'ють Ярослава. Коли підійшов, то побачив на його щоці гематому та тече кров ззаду", – зазначив батько підозрюваного.
Тобто його або вдарили, або штовхнули, він впав головою об сходинки. Це мали зафіксувати камери спостереження,
– додав чоловік.
Він також зауважив, що на крик компанії збіглися люди. Серед них було ще 2 юнаків, знайомих Ярослава. Мовляв, саме вони вже продовжили конфлікт з правоохоронцями. Втім, через що між виникла суперечка – Тунік не знає.
Що про це кажуть у поліції
У патрульній поліції Чернігівщини підтвердили, що у той вечір справді було кілька викликів до супермаркету "АТБ", й екіпажі приїжджади на місце. Втім, коментувати там наразі нічого не можуть, адже ведеться службове розслідування.
"Щодо застосування газового балончика ніякої інформації у мене немає. Ми теж все це перевіряємо. Але ні підтвердити, ні спростувати поки нічого не можу", – пояснив начальник обласної поліції Андрій Думич.
Напад на поліцейських у Чернігові: що відомо
- Моторошний інцидент трапився у районі Масани у ніч проти 2 жовтня. За попередньою інформацією, одному із поліцейських, Артуру Єрохіну завдали 20 ударів у голову. Чоловік загинув на місці.
- Із Єрохіним попрощалися у рідному місті 4 жовтня. В нього залишилася дружина, дочка та син. Чоловік мав звання капітана Національної поліції.
- Іншого правоохоронця, Володимира Савона, вдалося врятувати. У нього забійні рани обличчя, голови та струс головного мозку. Чоловік перебуває у лікарні, його стан медики оцінюють як задовільний.
- Усі підозрювані у нападі – місцеві мешканці. Наймолодшому 16 років, ще двом по 17 років, найстаршому – 18. Ще одного чоловіка, якому 32, підозрюють у пограбуванні потерпілих.