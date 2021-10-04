У поліції Чернігівщини зазначили, що, за попередньою інформацією, одному з чоловіків завдали понад 20 ударів у голову – це й стало причиною смерті.

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Другого правоохоронця зловмисники побили та у непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Триває розслідування, в ході якого встановлюють усі обставини події,

– наголосили у поліції.

Злочинцям повідомили про підозру

Під час розслідування правоохоронці затримали шістьох молодиків.

Чотирьом із них, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським, 3 жовтня повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Підозрювані – чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18.

Окрім цього, поліція повідомила про підозру в скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з потерпілих.

Зверніть увагу! Прощання із вбитим поліцейським відбулося 4 жовтня.

Убивство поліцейського: коротко